Яка форма брів актуальна у 2024 році

Модні тенденції змінюються з часом. Більшість із нас стали свідками, коли жінки ходили з тоненькими, як волосинки, брівками, інші повністю зголювати брови, щоб зробити татуаж, а з часом всі почали їх відрощувати й робити якомога ширшими. Усі ці варіації свого часу були модними тенденціями, які, на жаль, чи на щастя, із року в рік змінюються.

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Оскільки брови — це фактично обличчя людини, до вибору їхньої форми треба підходити з великою відповідальністю, адже не завжди те, що модно, підходить на всі форми обличчя. Фокус зібрав усі можливі варіанти й поради для оформлення брів у 2024 році.

2024 рік стане роком, коли популярності набудуть брівки з легкою природною формою. Також альтернативним варіантом стануть брівки з масивним контуром або з різними геометричними формами.

Овальне обличчя

Усім відомий факт, що овальне обличчя є універсальним і йому підходять різні форми брів. Однак попри це все ж найкраще під овальне обличчя підходять природні та легко оконтуровані брови. Їхня форма має бути плавною, із легким підняттям у середині та злегка зменшуватися до кінчика. Важливо, щоб брови були достатньо широкими, але не мали неприродний вигляд.

Кругле обличчя

Для круглого обличчя рекомендується обирати форму брів, яка допоможе надати обличчю візуально меншу форму. Для цього вам можуть підійти арки брів із легким підняттям, наприклад, невеликий підйом у середній частині брів. Така форма брів робить обличчя трішки довшим і продовгуватішим.

Квадратне обличчя

Для квадратного обличчя ідеально підійдуть брови з обрізаними кутами або злегка закруглені. Вони допоможуть зробити обличчя м'якшим і збалансованішим. Фахівці рекомендую обрати форму, де початок брови буде ширший, а вершина — трохи вище за середину брови. Цей варіант допоможе візуально створити ефект подовженішого обличчя.

Прямокутне обличчя

Для прямокутного обличчя рекомендується вибирати форму брів, яка додає більше м'якості. Наприклад, аркові брови. Підніміть аркульки брів дещо вище середини брови, створивши легку вигнуту форму. Так це допоможе згладити кути обличчя.

Також можна спробувати градуювання. Звузьте кут в кінці брів, зменшивши їхню ширину. Це створить візуальний ефект притягнутих до низу кінців брів, що зробить обличчя менш прямокутним.Також можете спробувати повернути кінці брів вниз, створюючи менш пряму лінію. Це допоможе зробити обличчя круглішим.

Трикутне обличчя

Для трикутного обличчя рекомендовано обрати форму брів, яка допоможе зрівняти верхню частину обличчя та зробить його візуально симетричнішим. Наприклад, оберіть середній розмір. Мається на увазі зробити брови із середньою шириною, оскільки це допоможе підсилити відчуття пропорційності в обличчі.

Також можна зробити легку дугу. Оптимальною формою буде арка, яка починає легко підійматися від початку брів і тонко згинається навколо середини. Це допоможе зруйнувати візуальну гостроту трикутної форми обличчя. Найкраще з трикутною формою обличчя обирати натуральну форму брів. Це додає обличчю м'якості й збалансовує форму.

До того ж варто звернути увагу на постійну вертикальну лінію, яка розташовується від середини верхньої губи до зовнішнього кута ока. Ця лінія допоможе визначити початок і кінець брів для досягнення гармонійнішого вигляду.

Важливо пам'ятати, що ці поради — це загальні рекомендації, а кожна особа має свою унікальну форму обличчя. Рекомендується проконсультуватися зі спеціалістом для отримання персоналізованих порад і утворення ідеальної форми брів для вас.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені з'ясували, чому наші брови мають саме такий вигляд. Як відростити густі брови: найефективніші способи зробити це швидко.