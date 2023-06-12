Приємний бонус від предків. Учені з'ясували, чому наші брови мають саме такий вигляд

Дослідникам вдалося ідентифікувати гени, які відповідальні за форму та густоту брів.

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Наше обличчя може виражати цілий спектр емоцій, який не був би доступний без наших брів, — по суті вони представляють більшу частину того, що робить нас людьми. І все ж дослідники досі не знають, як і чому вони розвинулися, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Медичного центру Університету Еразма в Роттердамі у Нідерландах змогли визначити гени, які відповідають за спектр форм брів: від густих до найтонших. Цікаво, але дослідники також виявили, що багато цих генів є спільними для всього світу.

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Не секрет, що брови виконують захисну функцію, оберігаючи наші очі від сонця та поту. Однак вони також допомагають нам спілкуватися, а залежно від їхньої форми та розміру можуть також робити нас більш чи менш привабливими для оточення. Саме тому дослідники вирішили зосередитися на розумінні того, від чого залежить товщина та форма людських брів.

За словами співавтора дослідження, молекулярного біолога Манфреда Кайзера, вони з колегами змогли пролити світло на генетичні особливості, від яких залежить форма й товщина наших брів — загалом ученим вдалося виявити 3 раніше невідомі гени.

Під час дослідження вчені вивчили гени майже 10 000 осіб, які були розбиті на чотири родові лінії:

Європа;

Великобританія;

США;

Австралія.

Результати дослідження виявили три раніше невідомі гени, пов'язані з товщиною брів в осіб європейського походження, а саме: SOX11, MRPS22 і SLC39A12. Їм також вдалося виявити два інших гени, які були виявлені під час попереднього дослідження серед неєвропейців: SOX2 і FOXD1. Водночас два інші гени, виявлені в неєвропейців, EDAR і FOXL2, не мали помітного впливу на європейців.

Так учені дійшли висновку, що варіації брів визначаються загальними та різними факторами серед континентальних популяцій. Кайзер зазначає, що знадобиться більше досліджень, щоб розкрити генетичні основи людських рис, проте початок видається дуже перспективним.

Дослідники також виявили, що товщина брів є успадкованою ознакою, проте результати також свідчать про те, що гени SOX2, FOXD1іта EDAR не зазнають значного тиску відбору. Тому дослідники припускають, що товщина брів визначається не вибором партнера, а є "нейтральною рисою", яка не має очевидного зв'язку з привабливістю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найрідкісніший колір очей на Землі.