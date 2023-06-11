Дуже особливі люди. Вчені назвали найрідкісніший колір очей на Землі

Статистика свідчить про те, що з цим кольором очей народжуються близько 9% людей на планеті.

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Людські очі можуть бути напрочуд різноманітних кольорів, але деякі з них дійсно зустрічаються набагато рідше, ніж інші. Всупереч поширеній думці, ми не завжди можемо передбачити колір очей дитини, ґрунтуючись лише на кольорі очей батьків. Насправді за нашим кольором очей стоїть складний процес, який часом призводить до захопливих результатів, пише Science Focus.

Зіниці у середині нашого ока майже завжди чорного кольору. Однак кільце навколо нього, яке називається райдужною оболонкою, може бути дивовижних відтінків. Найпоширенішим на Землі вважається карий колір, проте який найрідкісніший колір очей?

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Американська академія офтальмології провела опитування ще у 2014 році, результати дослідження показали, що 45% реципієнтів мають карі очі, 27% — блакитні, 18% — каре-зелені й лише у 9% людей на Землі зустрічаються зелені очі. Проте дослідження також свідчать, що в 1% населення планети колір очей був не карим, блакитним, каро-зеленим або зелений.

Ще більш дивовижним і рідкісним є стан альбінізму, яким страждають лише 1 із 20 000 осіб. Дивно, але це може надавати очам деяких людей червоний або рожевий відтінок. Річ у тому, що при альбінізмі райдужна оболонка може бути прозорою, але кровоносні судини всередині ока надають їй рожевого або навіть червоного відтінку.

Не менш рідкісним захворюванням є гетерохромія, коли очі людини можуть бути різного кольору. Наприклад, одне око може бути карим, а інше — блакитним. Зазначимо, що часом захворювання також може призвести до того, що одне око буде одразу двох кольорів – частина райдужної оболонки буде одного кольору, а решта – іншого.

У більшості випадків гетерохромія є вродженою та не супроводжується проблемами зі здоров'ям. Однак у деяких випадках вона може призвести до розвитку низки захворювань, зокрема синдрому Горнера та пієбалдизму.

Колір наших очей визначається взаємодією між різними генами, які ми успадковуємо. Але часом на нього впливає і мутація. Генетика кольору очей є складною наукою, яка не обмежується рамками простого визначення кольору очей дитини. Наприклад, у блакитнооких батьків цілком може народитися дитина з карими очима.

Зазначимо, що здебільшого наші очі залишаються одного кольору протягом усього життя. Іноді блакитні очі можуть потемніти в перший рік життя або кілька років, але в іншому їх колір залишається без змін. Втім, деякі чинники можуть вплинути на колір наших очей, наприклад, розвиток катаракти чи травма.

Раніше Фокус писав про те, чи всі діти народжуються на світ із блакитними очима: вчені пояснюють популярне твердження.