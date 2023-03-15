Чи всі діти народжуються на світ із блакитними очима: вчені пояснюють популярне твердження

Деякі люди вважають, що всі немовлята народжуються з блакитними очима. Але насправді це не так.

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Очі новонароджених усе ще продовжують свій розвиток після того, як ті з'явилися на світ. За перші кілька місяців у дітей змінюється гострота зору та сприйняття світла. Але чи змінюється колір очей у дітей після народження? Існує міф про те, що всі діти народжуються з блакитними очима, але насправді колір очей у новонароджених залежить від генів, які передали їм батьки, та від пігменту, який називається меланін, пише IFLScience.

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Чи всі діти народжуються з блакитними очима?

Як показують дослідження, насправді далеко не всі діти народжуються з таким кольором очей, хоча деякі люди розповсюджують подібний міф. У середньому лише 20% дітей народжуються з блакитними очима, і дуже часто немовлята мають карі очі.

За словами вчених, те, який колір очей буде в дитини, визначає набір генів, які йому передали батьки. Тобто в блакитнооких батьків із більшою ймовірністю з'являться блакитноокі діти. Це ж стосується й батьків із зеленими чи карими очима. Звичайно ж, завжди існує виняток із правил, але ймовірність появи іншого кольору очей у дитини, батьки якої мають однакові очі, досить мала. Вважається, що найбільше блакитнооких людей проживає лише у двох країнах світу — Естонії та Фінляндії, де більшість мешканців мають такий колір очей.

Як показують дослідження, насправді не всі діти народжуються з таким кольором очей, хоча деякі люди поширюють подібний міф. У середньому лише 20% дітей народжуються з блакитними очима, і дуже часто немовлята мають карі очі. Фото: IFLScience

Чи змінюється колір очей у немовлят?

Як показують дослідження, у деяких країнах світу справді багато дітей народжуються з блакитними очима. Але, за словами вчених, потім їхній колір змінюється, і цей процес може відбутися протягом 2 перших років немовляти.

Коли блакитноока дитина з'являється на світ, то згодом колір її очей може змінитися на зелений, сірий чи карий. Це з тим, скільки пігменту меланіну виробляється в частині ока, що називається райдужної оболонкою.

За словами вчених, якщо меланіну буде багато, очі стануть карими, менша кількість меланіну призведе до появи зелених або сірих очей, а якщо пігменту буде дуже мало, то очі так і залишаться блакитними.

За словами вчених, те, який колір очей буде в дитини, визначає набір генів, які йому передали батьки. Тобто в блакитнооких батьків із більшою ймовірністю з'являться блакитноокі діти. Це ж стосується й батьків із зеленими чи карими очима. Фото: плоская земля

Чому деякі очі мають блакитний колір?

Немає нічого в оці людини, що б мало природний блакитний або синій колір, але в людей із нестачею меланіну в райдужній оболонці з'являються саме блакитні очі. Чому так відбувається? Блакитний колір очей насправді викликаний ефектом Тіндаля. Це явище, завдяки якому ми сприймаємо небо як таке, що має саме блакитний колір.

Райдужна оболонка ока має два шари клітин: зверху розташована строма, а знизу епітелій. В очах із блакитним кольором строма здається напівпрозорим шаром, у якому немає пігменту. Коли на цей верхній шар райдужної оболонки очі потрапляє видиме біле світло, він розсіює світлові хвилі. Синій колір розсіюється набагато більше, ніж інші кольори, а тому що він поширюється коротшими хвилями. Тому блакитний чи синій колір легше відбивається, а отже, помітніший для ока.

Строма в карих очах містить багато меланіну коричневого кольору, тому ми бачимо саме його. У сірих очах відбувається майже те саме, що й у блакитних, але тут строма менш прозора, що приглушує синьову. Ефект Тіндаля також проявляється в зелених очах. Але тут строма має не так багато меланіну, і відображення синього кольору здається зеленим.

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