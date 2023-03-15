Все ли дети рождаются на свет с голубыми глазами: ученые объясняют популярное утверждение

Некоторые люди считают, что все младенцы рождаются с голубыми глазами. Но на самом деле это не так.

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Глаза новорожденных все еще продолжают свое развитие после того, как они появились на свет. За первые несколько месяцев у детей меняется острота зрения и восприятие света. Но меняется ли цвет глаз у детей после рождения? Существует миф о том, что все дети рождаются с голубыми глазами, но на самом деле цвет глаз у новорожденных зависит от генов, которые передали им родители и от пигмента, который называется меланин, пишет IFLScience.

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Все ли дети рождаются с голубыми глазами?

Как показывают исследования, на самом деле далеко не все дети рождаются с таким цветом глаз, хотя некоторые люди распространяют подобный миф. В среднем только 20% детей рождаются с голубыми глазами и очень часто младенцы имеют карие глаза.

По словам ученых, то, какой цвет глаз будет у ребенка определяет набор генов, которые ему передали родители. То есть у голубоглазых родителей с большей вероятностью появятся голубоглазые дети. Это же касается и родителей с зелеными или карими глазами. Конечно же всегда существует исключение из правил, но вероятность появления другого цвета глаз у ребенка, родители которого имеют одинаковые глаза, достаточно мала. Считается, что больше всего голубоглазых людей проживает всего в двух странах мира – Эстонии и Финляндии, где большинство жителей имеют такой цвет глаз.

Как показывают исследования, на самом деле далеко не все дети рождаются с таким цветом глаз, хотя некоторые люди распространяют подобный миф. В среднем только 20% детей рождаются с голубыми глазами и очень часто младенцы имеют карие глаза Фото: IFLScience

Меняется ли цвет глаз у младенцев?

Как показывают исследования, в некоторых странах мира действительно многие дети рождаются с голубыми глазами. Но, по словам ученых, затем их цвет меняется и этот процесс может произойти в течение 2 первых лет жизни младенца.

Когда голубоглазый ребенок появляется на свет, то со временем цвет его глаз может измениться на зеленый, серый или карий. Это связано с тем, какое количество пигмента меланина вырабатывается в той части глаза, которая называется радужной оболочкой.

По словам ученых, если меланина будет много, то глаза станут карими, меньшее количество меланина приведет к появлению зеленых или серых глаз, а если пигмента будет очень мало, то глаза так и останутся голубыми.

По словам ученых, то, какой цвет глаз будет у ребенка определяет набор генов, которые ему передали родители. То есть у голубоглазых родителей с большей вероятностью появятся голубоглазые дети. Это же касается и родителей с зелеными или карими глазами Фото: IFL Science

Почему некоторые глаза имеют голубой цвет?

Нет ничего в глазе человека, что бы имело природный голубой или синий цвет, но у людей с недостатком меланина в радужной оболочке появляются именно голубые глаза. Почему же так происходит? Голубой цвет глаз на самом деле вызван эффектом Тиндаля. Это явление, благодаря которому мы воспринимаем небо как такое, которое имеет именно голубой цвет.

Радужная оболочка глаза имеет два слоя клеток: сверху находится строма, а снизу — эпителий. В глазах с голубым цветом строма выглядит, как полупрозрачный слой, в котором нет пигмента. Когда на этот верхний слой радужной оболочки глаза попадает видимый белый свет, то он рассеивает световые волны. Синий цвет рассеивается намного больше, чем другие цвета, а потому что он распространяется более короткими волнами. Поэтому голубой или синий цвет легче отражается, а потому более заметен для глаза.

Строма в карих глазах содержит много меланина коричневого цвета, поэтому мы видим именно его. В серых глазах происходит почти то же, что и в голубых, но здесь строма менее прозрачна, что приглушает синеву. Эффект Тиндаля также проявляется и в зеленых глазах. Но здесь строма имеет не так много меланина и отражение синего цвета кажется зеленым.

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Также Фокус писал о том, что ученый показал будущее, где на фермах выращивают не овощи, а детей. Биотехнолог представил фильм, в котором показывает, что детей можно выращивать в специальных родильных капсулах.