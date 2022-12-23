Напечатали на 3D-принтере. Ученые научились необычным способом создавать ткани глаза

Исследователи совместили 3D-печать и стволовые клетки, чтобы найти лечение ряда дегенеративных заболеваний глаз.

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Новое исследование может привести к прорыву в лечении ряда дегенеративных заболеваний глаз, которые являются одними из самых распространенных в мире. Ученые полагают, что их новая методика производства ткани глаза в дальнейшем приведет к революционным методам лечения, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Национального института глаза (NEI), который ходит в Национальный институт здоровья, умело использовали 3D-печать и стволовые клетки — в результате исследователям удалось напечатать комбинацию клеток, формирующих гематоэнцефалический барьер. По сути ученые воспроизвели глазную ткань, которая способна поддержать светочувствительные функции сетчатки.

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Исследователи предполагают, что новый метод позволит разработать эффективное лечение дегенеративных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна (AMD). По словам руководителя исследования доктора Калила Бхарти, ученым уже известно, что это заболевание развивается во внешнем барьере крови и сетчатки, однако ученым все еще неизвестны механизмы, которые запускают AMD и заставляют ее прогрессировать.

По сути дегенерация желтого пятна создает отложения липопротеинов (друзы), которые образуются за пределами мембраны Бруха и мешают ее нормальному функционированию — мембрана контролирует перемещение питательных веществ между пигментным эпителием сетчатки и ориокапиллярами.

Отметим, что лишь в США от этой болезни страдают около 20 миллионов человек, а AMD является основной причиной потери зрения среди американцев в возрасте 60 лет и старше. Однако это проблема существует не только в США, она является основной причиной необратимой слепоты у людей по всему миру.

По словам соавтора исследования Марка Феррера, теперь у исследователей есть фактически неограниченный запас моделей ткани сетчатки дегенеративных заболеваний глаз и их можно по-разному использовать: от разработки терапии до применения в трансплантационных приложениях.

В ходе исследования ученые объединили в гидрогеле три типа незрелых хориоидальных клеток:

перициты (ключевой компонент капилляров); эндотелиальные клетки (ключевой компонент капилляров); фибробласты (придают тканям структуру).

После этого ученые напечатали гель на биоразлагаемом каркасе, а всего через несколько дней клетки созрели в плотную капиллярную сеть. На 9 день клетки пигментного эпителия сетчатки посеяли на другой стороне каркаса, а уже через месяц ткань достигла своей полной зрелости.

Любопытно, что ткань созданная с помощью стволовых клеток и 3D-принтера выглядела и вела себя так же, как нативный наружный гематоэнцефалический барьер. Ученые обнаружили, что при индуцированном стрессе ткань демонстрировала образцы ранней дегенерации желтого пятна, в том числе отложение друз и прогрессирование до поздней сухой стадии AMD.

Ученые отмечают, что по сути им удалось продемонстрировать то, что было предложено много лет назад, однако никак не было доказано до этого момента.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ излечить слепоту с помощью мини-глаз и сетчатки из пробирки.