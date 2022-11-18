Незрячий сможет видеть. Ученые нашли способ излечить слепоту с помощью "мини-глаз" из пробирки

В ходе исследования ученые создали первые в мире искусственные сетчатки.

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"Глаза, выращенные в пробирке" — это может звучать, как научная фантастика, но, похоже, ученым действительно удалось сделать прорыв в области лечения слепоты. Предполагается, что первые в мире искусственные сетчатки помогут в борьбе с основной формой слепоты, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Университетского колледжа Лондона взяли клетки кожи молодых пациентов с синдромом Ашера, страдающих редким генетическим заболеванием. После их перепрограммировали для создания стволовых клеток, которые способны заменить любую клетку в организме человека.

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Далее исследователи имитировали в лаборатории процессы, наблюдаемые у младенцев в утробе матери, в течение 9 месяцев. В результате им удалось заставить семь типов клеток сформировать узор, фактически став мини-сетчаткой — по сути, ученые воссоздали тонкий слой вокруг глазного яблока, который способен улавливать свет.

В ходе исследования ученые наконец-то смогли увидеть, что происходит при синдроме Ашера — генетическом заболевании в результате которого возникает слепота и глухота. Оказалось, что важную роль в этом процессе играют клетки Мюллера, которые пересекают сетчатку и обеспечивают энергию для глаз.

[ + – ] В мини-глазах ученые обнаружили ранние проблемы со светочувствительными палочками Фото: University College London

Ученые считают, что данное исследование является еще одним доказательством того, что клетки Мюллера играют важную роль во всех типах дегенерации сетчатки. Предположительно, это связано с их повреждением — в результате они теряют способность поддерживать светочувствительные клетки сетчатки должным образом.

По мнению профессора биологии развития и генетики в Институте детского здоровья Калифорнийского университета Джейн Соуден, выращивание "мини-глаз" в лаборатории действительно является прорывом в области. Ученая уверенна, что уже в ближайшие 10 лет это позволит обратить вспять наследственную слепоту.

В ходе исследования ученые создали мини-сетчатки из стволовых клеток трех детей, страдающих синдромом Ашера. Исследовав мини-глаза, размером всего около одного миллиметра, ученые обнаружили, что в поперечнике присутствуют ранние проблемы со светочувствительными палочками. Этого не наблюдалось в мини-глазах, сделанных из стволовых клеток здоровых детей.

Ученые поняли, что основную проблему составляют клетки Мюллера — они были повреждены и буквально "умирали" из-за генетической ошибки. В общей сложности было проанализировано около 40 тысяч клеток в мини-глазах. В ходе исследований ученые обратили внимание на РНК — молекулу, преобразующую некоторые данные из ДНК в белки.

Исследователи надеются, что в обозримом будущем им удастся разработать лекарство, которое бы смогло блокировать этот процесс в сетчатке, ведущий к слепоте.

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