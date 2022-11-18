Незрячий зможе бачити. Вчені знайшли спосіб вилікувати сліпоту за допомогою "мініочей" з пробірки

Під час дослідження вчені створили перші у світі штучні сітківки.

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"Очі, вирощені в пробірці" — це може звучати як наукова фантастика, але, схоже, вченим справді вдалося зробити прорив у галузі лікування сліпоти. Передбачається, що перші у світі штучні сітківки допоможуть у боротьбі з основною формою сліпоти, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені з Університетського коледжу Лондона взяли клітини шкіри молодих пацієнтів із синдромом Ашера, які страждають на рідкісне генетичне захворювання. Потім їх перепрограмували для створення стовбурових клітин, які здатні замінити будь-яку клітину в організмі людини.

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Далі дослідники імітували в лабораторії процеси, які спостерігалися у немовлят в утробі матері, протягом 9 місяців. В результаті їм вдалося змусити сім типів клітин сформувати візерунок, фактично ставши мінісітківкою — по суті, вчені відтворили тонкий шар навколо очного яблука, здатного вловлювати світло.

Під час дослідження вчені змогли побачити, що відбувається при синдромі Ашера — генетичному захворюванні в результаті якого виникає сліпота і глухота. Виявилося, що важливу роль у цьому процесі відіграють клітини Мюллера, які перетинають сітківку та забезпечують енергію для очей.

[ + – ] У мініочах вчені виявили ранні проблеми зі світлочутливими паличками Фото: клетки глаза

Вчені вважають, що це дослідження є ще одним доказом того, що клітини Мюллера відіграють важливу роль у всіх типах дегенерації сітківки. Імовірно, це пов'язано з їх ушкодженням — в результаті вони втрачають здатність як слід підтримувати світлочутливі клітини сітківки.

На думку професорки біології розвитку та генетики в Інституті дитячого здоров'я Каліфорнійського університету Джейн Соуден, вирощування "мініочей" у лабораторії справді є проривом в області. Вчена впевнена, що вже протягом найближчих 10 років це дозволить звернути назад спадкову сліпоту.

Під час дослідження вчені створили мінісітківки зі стовбурових клітин трьох дітей, які страждають на синдром Ашера. Дослідивши мініочі, розміром всього близько одного міліметра, вчені виявили, що в поперечнику є ранні проблеми зі світлочутливими паличками. Цього не спостерігалося у мініочах, зроблених зі стовбурових клітин здорових дітей.

Вчені зрозуміли, що основну проблему складають клітини Мюллера — вони були пошкоджені й буквально "вмирали" через генетичну помилку. Загалом було проаналізовано близько 40 тисяч клітин у мініочах. Протягом досліджень вчені звернули увагу на РНК — молекулу, яка перетворює деякі дані з ДНК на білки.

Дослідники сподіваються, що в найближчому майбутньому їм вдасться розробити ліки, які б змогли блокувати цей процес у сітківці, що веде до сліпоти.

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