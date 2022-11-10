Прорив у стимуляції нервів: вчені навчилися лікувати повний параліч — люди знову ходять

Під час дослідження вченим вдалося поставити на ноги 9 людей із хронічними травмами хребта.

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Люди з ушкодженнями спинного мозку виявляються прикутими до інвалідного крісла або ліжка залежно від ступеня паралічу. У новому дослідженні вчені, схоже, виявили спосіб повертати паралізованим людям здатність ходити, пише Science Alert.

Нейробіолог Клаудія Кате із Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни (EPFL) із колегами протестували нову технологію, яка здатна звернути параліч назад. Вчені вважають, що епідуральна електрична стимуляція може стати проривом у лікуванні паралічу. Технологію вже протестували на тваринах та 9 людях.

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Як відправну точку свого дослідження нейробіологи використовували мишей. За допомогою тварин вони визначили точні групи нервів, які необхідно стимулювати, а згодом протестували нову технологію на добровольцях з важким або повним паралічем.

Нервові клітини, які відповідають за здатність ходити, знаходяться у відділі спинного мозку, розташованого у нижній частині спини. Ушкодження спинного мозку здатні перервати ланцюг сигналів від головного мозку — в результаті людина не зможе ходити, навіть якщо поперекові нейрони будуть цілі. В результаті нервові клітини, що відповідають за ходьбу, не отримують потрібні сигнали й згодом просто перестають функціонувати, що може призвести до незворотного паралічу.

Під час дослідження вчені хірургічно імплантували нейротрансмітер, а потім за допомогою нього стимулювали спинний мозок. Загалом дослідження тривало 5 місяців — весь цей час добровольці проходили стимуляцію та інтенсивну нейрореабілітацію, роботизована система підтримки допомагала їм рухатись у тому чи іншому напрямку.

Результати дослідження виявилися разючими. Після інтенсивного курсу стимуляції та реабілітації 9 із 9 осіб змогли ходити за допомогою ходунків.

Цікаво, що під час ходьби у пацієнтів, що одужали, спостерігалося зниження активності нейронів у поперековому відділі. Дослідники припускають, що після стимуляції активність звужується до певної кількості нейронів, які необхідні для здатності пересуватися на своїх ногах.

Далі вчені змоделювали весь процес експерименту на мишах і виявили підгрупу невідомих раніше нейронів під назвою SCVsx2::Hoxa10. Дослідники припускають, що ці клітини не потрібні здоровій людині для ходьби, проте необхідні для відновлення хребта після травми – руйнація цієї підгрупи нейронів у мишей не дозволила їм одужати після стимуляції.

За словами Кате, ці нейрони розташовані таким чином, що здатні перетворювати інформацію зі стовбура мозку на виконавчі команди, а потім направляти їх у нейрони, які відповідають за ходьбу. Дослідники сподіваються, що результати дослідження надалі допоможуть створити варіанти лікування для людей з різними травмами спинного мозку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують ліки проти паралічу, які ставить людей на ноги за місяць.