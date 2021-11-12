Встань і йди. Вчені тестують ліки від паралічу, які ставить на ноги за місяць

Дослідники з США створили ліки, які сприяють регенерації клітин і усувають параліч. Щоправда, поки що тільки в мишей, але випробування на людях не за горами.

Учені з Північно-західного університету в штаті Іллінойс США провели випробування ліків на мишах із травмами хребта, які дозволили їм ходити протягом місяця після лікування. Наразі вчені хочуть звернутися за дозволом до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, щоб розпочати випробування на людях наступного року, повідомляє Sciencealert.

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"Ми хотіли створити препарат, який можна використовувати для запобігання появи паралічу в людей після серйозної травми або хвороби", — говорить Семюел Ступп із Північно-західного університету.

Учені використовували нановолокна, щоб імітувати архітектуру позаклітинного матриксу — природної мережі молекул, що оточує тканину, яка відповідає за підтримку клітин. Кожне волокно приблизно в 10 000 разів тонше за людське волосся та складається з сотень тисяч біоактивних молекул, пептидів, які передають сигнали, що сприяють відновленню нервів.

Хід експерименту

Препарат вводили у вигляді гелю в тканини, що оточують спинний мозок мишей, через добу після пошкодження хребта. Через місяць миші, яким ввели препарат, змогли знову ходити майже так само добре, як і до отримання травми. Потім учені вивчили вплив лікування на клітинному рівні та виявили різке покращення стану спинного мозку.

[ + – ] Біомолекули (зелений і помаранчевий колір) взаємодіють із клітинами для відновлення пошкодженого спинного мозку. Ілюстрація. Фото: ScienceAlert

Важливим відкриттям учених було те, що певна мутація в молекулах посилила їхній колективний рух і підвищила їхню ефективність. Це пов'язано з тим, що рецептори в нейронах перебувають у постійному русі, і збільшення руху лікувальних молекул усередині нановолокон допомагає ефективніше з'єднувати їх із цілями, що рухаються, говорить Ступп.

Нічого небезпечного

За словами вчених, це безпечний препарат, тому що його речовини розкладаються протягом кількох тижнів і стають поживними речовинами для клітин. Ступп сподівається відразу перейти до випробувань на людях, без випробувань на приматах, адже нервова система в усіх ссавців дуже схожа.

"Проблема може бути в тому, як регулюючі органи відреагують на це метод лікування, тому що він абсолютно новий", — запитує Ступп.

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