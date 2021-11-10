Таблетки від COVID-19 можуть спричинити небезпечні мутації хвороби, — вірусолог

За словами Вільяма Хазелтіна, якщо пацієнти прийматимуть такі ліки, а потім різко припинять — клітини коронавірусу виживуть і стануть стійкішими до противірусних препаратів.

Вірусолог Вільям Хазелтін, який раніше працював у Гарвардському університеті, припускає, що застосування молнупіравіру — препарату для лікування COVID-19, розробленого компанією Merck & Co., може призвести до нових, більш небезпечних мутацій коронавірусу. Про це повідомляє Science.

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У свою чергу, інші вірусологи кажуть, що цій проблемі варто приділити увагу, проте все ж таки зазначають, що поки це лише припущення. "Не варто відмовлятися від ліків, які можуть врятувати життя через можливий ризик, якого насправді може і не бути", — так вважає Аріс Кацуракіс, вірусолог з Оксфордського університету.

Вільям Хазелтін, відомий своїми дослідженнями в галузі ВІЛ, припускає, що застосування молнупіравіру може спровокувати появу нових мутацій вірусу, ще більш смертоносних, ніж ті, що існують сьогодні.

Дослідник каже, що вони стурбовані можливою появою нових варіантів вірусу, і водночас дозволом застосування ліків, які є найсильнішим мутагеном — фактором, що викликає зміни вірусу.

Також учений посилається на поширену практику, коли пацієнти, яким виписують антибіотики та інші препарати, часто не проходять весь прописаний курс лікування, що може дати можливість мікроорганізмам, що залишилися, вижити і стати стійкішими до противірусних препаратів.

Якщо люди з коронавірусною інфекцією почуваються краще через кілька днів після прийому молнупіравіру і припинять прийом, вірусні мутації, на думку Хазелтіна, можуть вижити і поширитися.

За його словами, якби йому раптом спало на думку розробити новий, більш смертоносний варіант вірусу, він би дав хворим людям дозу молнупіравіру.

Раймонд Шинаці, фахівець з питань інфекційних захворювань з Університету Еморі, погоджується з тим, що можливість вірусних мутацій є. Але все ж таки Хазелтін стурбований цим більше за інших.

Припущення вченого підтверджується деякими лабораторними дослідженнями, результати яких вказують на те, що коронавірус може мутувати під впливом ліків та виживати.

Раніше Фокус повідомляв, що Великобританія стала першою країною, яка схвалила пігулки від коронавірусної інфекції. За словами дослідників, препарат Lagevrio (або молнупіравір) зменшує ризик госпіталізацій при середній та легкій формі захворювання. Застосовувати ліки рекомендується на початковій стадії захворювання протягом п'яти днів.