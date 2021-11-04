У Великобританії схвалено перші таблетки від COVID-19

За словами вчених, засіб знижує ризик госпіталізацій за умов середньої та легкої форми протікання коронавірусу. Вживати його рекомендують на ранній стадії хвороби.

Першою країною у світі, в якій схвалили лікарський препарат проти коронавірусної інфекції COVID-19, стала Великобританія. Про це повідомляє FT.

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Британське агентство з регулювання лікарських засобів заявило, що препарат Lagevrio (або молнупіравір) є безпечним та ефективним, оскільки знижує ризик госпіталізації за умов середньої та легкої форми COVID-19 та ризик розвитку тяжкої форми хвороби.

Так, молнупіравір схвалений для лікування людей, що захворіли на коронавірусну інфекцію у легкій та середній формі, у тому випадку якщо є щонайменше один фактор ризику переходу захворювання у важку форму. Серед іншого, у списку факторів ризику ожиріння, вік старше 60 років, діабет або серцево-судинні захворювання.

Молнупіравір — спільна розробка компаній Ridgeback Biotherapeutics і MSD, — яка пригнічує реплікацію вірусу. Завдяки тому, що вдається стримати поширення вірусу в організмі, зменшується ймовірність важкої форми захворювання. Це перший лікарський засіб COVID-19, який жителям британських островів дозволили вживати в таблетках, а не у вигляді уколів.

Дослідження показують, що препарат ефективніший, якщо вживати його на ранній стадії хвороби. Представники британської охорони здоров'я радять почати прийом відразу ж після отримання результату тесту на коронавірус і протягом п'яти днів після прояву симптомів.

Британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід назвав це історичною подією.

Найвразливіші до коронавірусної інфекції люди зможуть отримати інноваційне лікування, зазначив голова британського МОЗ.

Раніше компанія Merck заявляла, що її препарат ефективний проти різних варіантів коронавірусу. Тривалість лікування експериментальними ліками молнупіравір триває п'ять днів.

Представники американського розробника лікарських засобів Merck зазначають, що під час експериментів у лабораторіях фіксувалась ефективність препарату проти кількох варіантів коронавірусу, зокрема й "дельти".