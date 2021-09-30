Merck заявила, що її ліки ефективні проти різновидів коронавірусу

Курс лікування експериментальним препаратом молнупіравір становить п'ять днів.

Американська фармацевтична компанія Merck заявила, що її експериментальне лікування COVID-19 у лабораторних дослідженнях продемонструвало, що воно ефективне проти варіантів коронавірусу, включаючи штам "дельта". Про це повідомило видання The Hill.

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Джей Гроблер, глава відділу інфекційних захворювань і вакцин у Merck, сказав, що пероральний препарат молнупіравір показав себе найефективнішим при призначенні пацієнтам на ранніх стадіях захворювання.

Процес випробування препарату перебуває на останніх стадіях. У компанії пояснюють широту його дії тим, що лікування не націлені на спайк-білок коронавірусу, який головним чином і диференціює варіанти COVID-19.

Молнупіравір діє на фермент, який дозволяє вірусу створювати копії самого себе, таким чином, він вводить помилки в генетичний код вірусу.

Представник Merck повідомив, що останнє з необхідних досліджень буде завершене до листопада.

Улітку адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що планує закупити у Merck майже 2 млн курсів препарату молнупіравір до отримання дозволу FDA.

Тоді Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США заявило, що заплатить приблизно 1,2 млн доларів за препарат, який буде застосовуватися у вигляді п'ятиденного курсу лікування.

Видання Nasdaq додає, що після п'яти днів лікування молнупіравіром ні в одного з пацієнтів не було виявлено вірус. При цьому у 24% пацієнтів, які приймали плацебо, вірус виявлений "у значних обсягах".

Зараз компанія Merck проводить два випробування фази III препарату молнупіравір, який вона розробляє разом із Ridgeback Biotherapeutics. В одному вивчається його ефективність для для лікування COVID-19, в іншому — для профілактики захворювання.

У дослідженні задіяні негоспіталізовані пацієнти з COVID-19, у яких симптоми виявлялися не більше п'яти днів і які схильні до ризику важкого захворювання.

У вересні Фокус писав, які нові ліки проти коронавірусу вже винайшли вчені.

У кінці вересня Pfizer почала II/III фазу випробування перорального противірусного препарату PF-07321332, який, як очікується, може бути ефективним для профілактики COVID-19.