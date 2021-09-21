Контратака на COVID-19. Які нові ліки проти коронавірусу винайшли вчені

Чому МОЗ закуповує препарат для лікування COVID-19, який не схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Розробка нових ліків у середньому займає п'ять-десять років, але в умовах пандемії COVID-19 час — розкіш, яку людство не може собі дозволити. Тому з перших місяців поширення коронавірусу для лікування нового захворювання стали використовувати наявні медикаменти.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Майже всі спроби закінчилися провалом: препарати, які допомагали при ВІЛ, малярії або грипі, у боротьбі з COVID-19 себе не проявили. Один з яскравих прикладів програної битви — використання гідроксихлорохіну. Протималярійний препарат показав певну ефективність на невеликій кількості пацієнтів, але при масштабних клінічних випробуваннях із завданням не впорався, продемонструвавши здатність викликати небезпечні побічні ефекти.

Наразі вчені обговорюють можливість використання ще кількох препаратів, одним з яких є ремдесівір. Нещодавно ДП "Медичні закупівлі України" уклало договір на закупівлю 14 346 флаконів цього препарату. Це вже друга закупівля цих ліків, хоча ВООЗ їх не схвалила, назвавши неефективними.

Ремдесівір проти COVID-19 — не за призначенням?

Ремдесівір розробили у 2015 році під час спалаху лихоманки Ебола. Його виробник — американська компанія Gilead Sciences Inc. Препарат показав хороші результати в дослідженнях на тваринах, але клінічні випробування на людях провалив: терапевтичний ефект був дуже малим, ліками від вірусу Ебола ремдесівір не став.

Вердикт ВООЗ однозначний: ці схеми лікування справили незначний вплив на пацієнтів, тому не рекомендовані для лікування від COVID-19

З початком пандемії COVID-19 ремдесівір виявився першим препаратом, який стали досліджувати для профілактики і лікування нового захворювання. Раніше випробування в період спалаху Ебола довели, що ремдесівір безпечний для людини, хоча, як і всі ліки, має побічні ефекти. Тому його можна було застосовувати в клінічних дослідженнях на людях без попередньої перевірки на безпеку, яка є обов'язковою для експериментальних препаратів.

Перше дослідження на 1062 пацієнтах провів Національний інститут здоров'я США (NIH). Згідно з отриманими даними, у пацієнтів з важким перебігом хвороби ремдесівір у середньому знижує час до одужання з 15 до 11 днів. Також ліки показали тенденцію до зниження смертності з 11,6 до 8%. Стало зрозуміло, що препарат хоч трохи, але може бути корисний для лікування госпіталізованих пацієнтів. На підставі цих результатів від 1 травня 2020 року Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на застосування ремдесівіру для тяжкохворих на коронавірус.

29 квітня 2020 року опублікували дані ще одного дослідження властивостей ремдесівіру, проведеного в Китаї. Ефективність препарату довести не вдалося. Однак, дослідження провели всього на 237 пацієнтах, тому воно недостатньо репрезентативне, щоб робити висновки, тому його не взяли до уваги.

Всесвітня критика ремдесівіру — і нові дослідження

Одним з перших використання ремдесівіру американцями розкритикував данський лікар і медичний дослідник Пітер К. Гетше. Він опублікував статтю, де ставить під сумнів результати клінічних випробувань Національного інституту здоров'я США. Зокрема, датському лікарю незрозуміло, чому в ролі головного критерію дослідження вибрали кількість днів до одужання, що є суб'єктивним фактором. Об'єктивна величина — смертність/виживаність пацієнтів, але дослідження за цим критерієм, вважає Гетше, припинили завчасно. Втім, навіть з опублікованого звіту стає зрозуміло, що ремдесівір скорочує час хвороби всього на чотири дні, і цей результат не є суттєвою перевагою, враховуючи вартість препарату: влітку 2020-го Gilead Sciences Inc. оголосила, що вартість однієї ампули ремдесівіру становитиме $390. Більшості пацієнтів достатньо п'ятиденного курсу лікування шістьма ампулами, що обходиться в $2340.

Наразі ВООЗ проводить нові дослідження. У межах проєкту вивчать три препарати, що мають протизапальні властивості

Тим часом багато країн почали застосовувати або схвалювати ремдесівір для лікування COVID-19. Зокрема, препарат дозволений для екстреного застосування в Індії і Сінгапурі, у Японії, Австралії та ЄС він схвалений для лікування людей з тяжким перебігом хвороби.

15 жовтня 2020 року ВООЗ опублікувала проміжні результати дослідження Solidarity, що тривало пів року. У дослідженні брали участь 11 266 осіб, з яких 2750 отримали ремдесівір, 954 — гідроксихлорохін, 1411 — лопінавір, 651 — інтерферон плюс лопінавір, 1412 — тільки інтерферон і 4088 — інші, не досліджені, препарати.

Згідно з висновками, жодні з ліків не показали переваги ні за показниками зниження смертності, ні за швидкістю лікування, ні за тривалістю госпіталізації. Вердикт ВООЗ був однозначним: ці схеми лікування справили незначний вплив на пацієнтів, тому не рекомендовані для лікування від COVID-19.

Попри це МОЗ України продовжує закуповувати ремдесівір. Перша закупівля відбулася у вересні — жовтні 2020 року, причому за значно нижчою ціною, ніж анонсував виробник, та ще й зі знижкою. За 28 200 флаконів Україна заплатила 19,3 млн грн, що, за словами представників МОЗ, дуже вигідно: вдалося заощадити 26,7 млн грн при очікуваній вартості 46 млн грн.

"Лікарські засоби з дієвою речовиною ремдесівір включені в протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 02.04.2021 №762 на підставі даних FDA, — повідомили Фокусу в міністерстві. — Робоча група МОЗ, яка працює над оновленням і актуалізацією вітчизняного протоколу надання медичної допомоги хворим на COVID-19, детально аналізує міжнародний досвід застосування кожного лікарського засобу для ухвалення рішення про його включення/виключення з протоколу". Чому МОЗ вирішило слідувати рекомендаціям FDA, а не ВООЗ, у відомстві не пояснюють.

[ + – ] Нове застосування. З коронавірусом медики різних країн намагаються боротися за допомогою давно наявних препаратів

"Будь-які закупівлі в Україні заангажовані. Чи працює препарат, починаючи від зеленки або анальгіну і закінчуючи ремдесівіром, — це питання потрібно ставити не Центру з контролю і профілактики захворювань США і не фахівцям Міністерства охорони здоров'я, які хворих ніколи в очі не бачили, а лікарям-практикантам, котрі працюють щодень у стаціонарах. Тільки вони знають, чи мають препарати результат", — говорить Євгенія Менжуліна, лікарка-інфекціоністка, начальниця відділення стаціонарного медичного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За її словами, українські протоколи лікування формуються лікарями-практикантами, але найчастіше їхні рецензії або рекомендації з тих чи інших препаратів медичні чиновники беруть до уваги вибірково, з оглядом на "вищі" інтереси.

Важливо

AstraZeneca, Pfizer та інші. Якими вакцинами від COVID-19 прищеплюють українців

"Ремдесівір поки показав себе краще за інші препарати, запропоновані для лікування коронавірусу. Так, це не чарівні ліки, але в дослідженнях були позитивні моменти, — говорить Віталій Євтушенко, лікар-інфекціоніст. — У МОЗ вирішили, що хоч якийсь резерв у лікуванні пацієнтів з COVID-19 у нас повинен бути, і я вважаю, що це правильно, адже таким чином є надія і для пацієнтів, і для лікарів". За його словами, на вердикт ВООЗ багато в чому впливає масштаб організації. Схвалення препарату означає обов'язок надавати допомогу в його придбанні. Якщо бідні країни не можуть закупити препарат, організація зобов'язана сприяти його постачанню. Тому рекомендувати ліки вона може лише за цілковитої впевненості щодо його ефективності.

Наразі ВООЗ проводить нові дослідження, у межах яких вивчає три препарати, що мають протизапальні властивості. Інфліксимаб зазвичай використовують для лікування хвороби Крона і ревматоїдного артриту, артесунат — протималярійний препарат, обидва медикаменти вводяться внутрішньовенно. Іматініб — пероральні протилейкозні ліки. У новому клінічному випробуванні беруть участь понад 14 тис. пацієнтів з 52 країн.

Ліки від COVID-19 і заявки на успіх

Сьогодні багато країн працюють над виробництвом ліків від COVID-19, деякі заявляють про ефективність своїх препаратів. Так, навесні 2021-го австралійські вчені з Університету Гріффіна повідомили про успішні випробування на мишах терапії проти коронавірусу, яка зменшує кількість вірусних частинок в організмі на 99,9%. При цьому дослідники запевняють, що запропонована ними терапія саме лікує хворобу, а не просто сприяє швидкому одужанню. В її основі — технологія малих інтерферувальних РНК, здатних атакувати геном вірусу і знищувати його. Крім того, наночастинки, що застосовуються в терапії, можуть зберігатися до року за температури 4 ° C і до місяця — при кімнатній температурі. Чи зацікавилися фармкомпанії цим відкриттям, поки невідомо.

Протоколи лікування формуються лікарями-практикантами, але найчастіше їхні рекомендації чиновники беруть до уваги вибірково, з оглядом на "вищі" інтереси

У червні британські дослідники з проєкту RECOVERY повідомили про створення ліків від коронавірусу для тяжкохворих. Препарат являє собою суміш з двох видів отриманих у лабораторії антитіл, яку вводять внутрішньовенно. Вона "прив'язується" до вірусу, не дозволяючи йому розмножуватися. У випробуваннях взяли участь майже 10 тис. осіб. Препарат вводили разом з дексаметазоном, що допомагає зняти запалення. Така терапія допомогла знизити ризик смерті від коронавірусу і потребу пацієнтів у штучній вентиляції легенів і тривалій госпіталізації.

Ліки з моноклональних антитіл виробляє американська компанія Regeneron. У листопаді минулого року FDA схвалило застосування препарату Regeneron у надзвичайних ситуаціях. Але є важливий нюанс: ліки дорогі — вартість однієї дози становить від $1,4 тис. до $2,8 тис.

Тим часом учені з ізраїльського Інституту біологічних досліджень запевняють, що знайшли ліки, які можуть впоратися з коронавірусом майже на 100%. Препарати містять речовини, які використовуються при лікуванні атеросклерозу і раку. У ході клінічних досліджень встановили, що щонайменше 18 препаратів можуть бути ефективні проти COVID-19. Але для отримання точних результатів фахівцям належить провести кілька тестів, а для цього необхідний фармацевтичний партнер, пошуками якого займаються.

Важливо

COVID мутує. Українські лікарі попереджають: Дельта принесе нову хвилю коронавірусу

Американська фармацевтична компанія Merck у березні 2021 року опублікувала попередні результати випробувань перорального препарату від COVID-19. Спочатку таблетки "Молнупіравір" розроблялися для лікування грипу, але показали ефективність і в боротьбі з коронавірусом. Ліки викликають посилення мутагенезу у вірусній РНК до стану, коли вірус не може розмножуватися. Препарат протестували на 202 пацієнтах, котрі не були госпіталізовані. Після закінчення п'яти діб вірус не виділявся з носоглотки в жодного пацієнта групи, тоді як у групі плацебо вірус виділявся у 24% пацієнтів. Передбачається, що препарат може бути ефективний на ранній стадії захворювання, а також запобігати подальшому поширенню інфекції. Наразі "Молнупіравір" проходить додаткові випробування.