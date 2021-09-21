Контратака на COVID-19. Какие новые лекарства против коронавируса изобрели ученые

Почему Минздрав закупает препарат для лечения COVID-19, который не одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Разработка новых лекарств в среднем занимает пять-десять лет, но в условиях пандемии COVID-19 время — роскошь, которую человечество не может себе позволить. Поэтому с первых месяцев распространения коронавируса для лечения нового заболевания стали использовать существующие медикаменты.

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Почти все попытки закончились провалом: препараты, помогавшие при ВИЧ, малярии или гриппе, в борьбе с COVID-19 себя не проявили. Один из ярких примеров проигранной битвы — использование гидроксихлорохина. Противомалярийный препарат показал некую эффективность на небольшом количестве пациентов, но при масштабных клинических испытаниях с задачей не справился, продемонстрировав способность вызывать опасные побочные эффекты.

Сегодня ученые обсуждают возможность использовать еще несколько препаратов, одним из которых является ремдесивир. Недавно ГП "Медицинские закупки Украины" заключило договор на закупку 14 346 флаконов этого препарата. Это уже вторая закупка данного лекарства, хотя ВОЗ его не одобрил, назвав неэффективным.

Ремдесивир против COVID-19 — не по назначению?

Ремдесивир разработали в 2015 году во время вспышки лихорадки Эбола. Его производитель — американская компания Gilead Sciences Inc. Препарат показал хорошие результаты в исследованиях на животных, но клинические испытания на людях провалил: терапевтический эффект был очень малым, лекарством от вируса Эболы ремдесивир не стал.

Вердикт ВОЗ однозначен: эти схемы лечения оказали незначительное влияние на пациентов, поэтому не рекомендованы для лечения от COVID-19

С началом пандемии COVID-19 ремдесивир оказался первым препаратом, который стали исследовать для профилактики и лечения нового заболевания. Ранее испытания в период вспышки Эболы доказали, что ремдесивир безопасен для человека, хотя, как и все лекарства, имеет побочные эффекты. Поэтому его можно было применять в клинических исследованиях на людях без предварительной проверки на безопасность, которая обязательна для экспериментальных препаратов.

Первое исследование на 1062 пациентах провел Национальный институт здоровья США (NIH). Согласно полученным данным, у пациентов с тяжелым течением болезни ремдесивир в среднем снижает время до выздоровления с 15 до 11 дней. Также лекарство показало тенденцию к снижению смертности с 11,6 до 8%. Стало ясно, что препарат хоть немного, но может быть полезен для лечения госпитализированных пациентов. На основании этих результатов 1 мая 2020 года Управление по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение ремдесивира для тяжелобольных коронавирусом.

29 апреля 2020 года опубликовали данные еще одного исследования свойств ремдесивира, проведенного в Китае. Эффективность препарата доказать не удалось. Однако исследование провели всего на 237 пациентах, так что оно недостаточно репрезентативно, чтобы делать выводы, поэтому его не приняли во внимание.

Всемирная критика ремдесивира — и новые исследования

Одним из первых использование ремдесивира американцами раскритиковал датский врач и медицинский исследователь Питер К. Гетше. Он опубликовал статью, где ставит под сомнение результаты клинических испытаний Национального института здоровья США. В частности, датскому врачу непонятно, почему в качестве главного критерия исследования выбрали количество дней до выздоровления, что является субъективным фактором. Объективная величина — смертность/выживаемость пациентов, но исследование по этому критерию, считает Гетше, прекратили раньше времени. Впрочем, даже из опубликованного отчета становится ясно, что ремдесивир сокращает время болезни всего на четыре дня, и этот результат не является существенным преимуществом, учитывая стоимость препарата: летом 2020-го Gilead Sciences Inc. объявила, что стоимость одной ампулы ремдесивира составит $390. Большинству пациентов достаточно пятидневного курса лечения шестью ампулами, что обходится в $2340.

Сейчас ВОЗ проводит новые исследования. В рамках проекта изучат три препарата, обладающие про­тиво­вос­палительными свойствами

Между тем многие страны принялись применять или одобрять ремдесивир для лечения COVID-19. В частности, препарат разрешен для экстренного применения в Индии и Сингапуре, в Японии, Австралии и ЕС он одобрен для лечения людей с тяжелым течением болезни.

15 октября 2020 года ВОЗ опубликовала промежуточные результаты исследования Solidarity, длившегося полгода. В исследовании участвовали 11 266 человек, из которых 2750 получили ремдесивир, 954 — гидроксихлорохин, 1411 — лопинавир, 651— интерферон плюс лопинавир, 1412 — только интерферон и 4088 — другие, неисследуемые, препараты.

Согласно выводам, ни одно из лекарств не показало превосходства ни по показателям снижения смертности, ни по скорости излечения, ни по длительности госпитализации. Вердикт ВОЗ был однозначным: эти схемы лечения оказали незначительное влияние на пациентов, потому не рекомендованы для лечения от COVID-19.

Вопреки этому Минздрав Украины продолжает закупать ремдесивир. Первая закупка состоялась в сентябре — октябре 2020 года, причем по значительно более низкой цене, чем анонсировал производитель, да еще и со скидкой. За 28 200 флаконов Украина заплатила 19,3 млн грн, что, по словам представителей Минздрава, очень выгодно: удалось сэкономить 26,7 млн грн при ожидаемой стоимости 46 млн грн.

"Лекарственные средства с действующим веществом ремдесивир включены в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", утвержденный приказом Минздрава от 02.04.2021 №762 на основании данных FDA, — сообщили Фокусу в министерстве. — Рабочая группа Минздрава, которая работает над обновлением и актуализацией оте­­чественного протокола оказания медицинской помощи больным COVID-19, детально анализирует международный опыт применения каждого лекарственного средства для принятия решения о его включении/исключении из протокола". Почему Минздрав решил следовать рекомендациям FDA, а не ВОЗ, в ведомстве не объясняют.

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"Любые закупки в Украине ангажированны. Работает ли препарат, начиная от зеленки или анальгина и заканчивая ремдесивиром, — этот вопрос нужно задавать не Центру по контролю и профилактике заболеваний США и не специалистам Минздрава, которые больных никогда в глаза не видели, а практикующим врачам, работающим каждый день в стационарах. Только они знают, дают ли препараты результат", — говорит Евгения Мегжулина, врач-инфекционист, начальник отделения стационарного медицинского центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По ее словам, украинские протоколы лечения формируются практикующими врачами, но зачастую их рецензии или рекомендации по тем или иным препаратам медицинские чиновники принимают во внимание выборочно, с оглядкой на "высшие" интересы.

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"Ремдесивир пока показал себя лучше других препаратов, предложенных для лечения коронавируса. Да, это не волшебное лекарство, но в исследованиях были положительные моменты, — говорит Виталий Евтушенко, врач-инфекционист. — В Минздраве решили, что хоть какой-то резерв в лечении пациентов с COVID-19 у нас должен быть, и я считаю, что это правильно, ведь, таким образом, есть надежда и для пациентов, и для врачей". По его словам, на вердикт ВОЗ во многом влияет масштаб организации. Одобрение препарата означает обязанность оказывать помощь в его приобретении. Если бедные страны не могут закупить препарат, организация обязана способствовать его поставке. Поэтому рекомендовать лекарство она может лишь при полной уверенности в его эффективности.

Сейчас ВОЗ проводит новые исследования, в рамках которых изучает три препарата, обладающие противовоспалительными свойствами. Инфликсимаб обычно используют для лечения болезни Крона и ревматоидного артрита, артесунат — противомалярийный препарат, оба медикамента вводятся внутривенно. Иматиниб — пероральное противолейкозное лекарство. В новом клиническом испытании участвуют более 14 тыс. пациентов из 52 стран.

Лекарства от COVID-19 и заявки на успех

Сегодня многие страны работают над производством лекарств от COVID-19, некоторые заявляют об эффективности своих препаратов. Так, весной 2021-го австралийские ученые из Университета Гриффина сообщили об успешных испытаниях на мышах терапии против коронавируса, которая уменьшает количество вирусных частиц в организме на 99,9%. При этом исследователи уверяют, что предложенная ими терапия именно лечит болезнь, а не просто способствует скорейшему выздоровлению. В ее основе — технология малых интерферирующих РНК, способных атаковать геном вируса и уничтожать его. Кроме того, наночастицы, применяемые в терапии, могут храниться до года при температуре 4°C и до месяца — при комнатной температуре. Заинтересовались ли фармкомпании этим открытием, пока неизвестно.

Протоколы лечения формируются прак­тикую­щими врачами, но зачастую их рекомендации чиновники принимают во внимание выборочно, с оглядкой на "высшие" интересы

В июне британские исследователи из проекта RECOVERY сообщили о создании лекарства от коронавируса для тяжелобольных. Препарат представляет собой смесь из двух видов полученных в лаборатории антител, которую вводят внутривенно. Она "привязывается" к вирусу, не позволяя ему размножаться. В испытаниях приняли участие почти 10 тыс. человек. Препарат вводили вместе с дексаметазоном, помогающим снять воспаление. Такая терапия помогла снизить риск смерти от коронавируса и потребность пациентов в искусственной вентиляции легких и длительной госпитализации.

Лекарство из моноклональных антител производит американская компания Regeneron. В ноябре прошлого года FDA одобрило применение препарата Regeneron в чрезвычайных ситуациях. Но есть важный нюанс: лекарство дорогостоящее — стоимость одной дозы составляет от $1,4 тыс. до $2,8 тыс.

Тем временем ученые из израильского Института биологических исследований уверяют, что нашли лекарства, которые могут справиться с коронавирусом почти на 100%. Препараты содержат вещества, используемые при лечении атеросклероза и рака. В ходе клинических исследований установили, что по меньшей мере 18 препаратов могут быть эффективны против COVID-19. Но для получения точных результатов специалистам предстоит провести несколько тестов, а для этого необходим фармацевтический партнер, поисками которого занимаются.

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Американская фармацевтическая компания Merck в марте 2021 года опубликовала предварительные результаты испытаний перорального препарата от COVID-19. Изначально таблетки "Молнупиравир" разрабатывались для лечения гриппа, но показали эффективность и в борьбе с коронавирусом. Лекарство вызывает усиление мутагенеза в вирусной РНК до состояния, когда вирус не может размножаться. Препарат протестировали на 202 пациентах, которые не были госпитализированы. По истечении пяти суток вирус не выделялся из носоглотки ни у одного пациента группы, тогда как в группе плацебо вирус выделялся у 24% пациентов. Предполагается, что препарат может быть эффективен на ранней стадии заболевания, а также предотвращать дальнейшее распространение инфекции. Сейчас "Молнупиравир" проходит дополнительные испытания.