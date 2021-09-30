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Мир Пандемия коронавируса COVID-19

Merck заявила, что ее лекарство эффективно против разновидностей коронавируса

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Молнупиравир, лекарство, коронавирус, фото

Курс лечения экспериментальным препаратом молнупиравир составляет пять дней.

Американская фармацевтическая компания Merck заявила, что ее экспериментальное лечение COVID-19 в лабораторных исследованиях продемонстрировало, что оно эффективно против вариантов коронавируса, включая штамм "дельта". Об этом сообщило издание The Hill.

Джей Гроблер, глава отдела инфекционных заболеваний и вакцин в Merck, сказал, что пероральный препарат молнупиравир показал себя наиболее эффективным при назначении пациентам на ранних стадиях заболевания.

Процесс испытания препарата находится на последних стадиях. В компании объясняют широту его действия тем, что лечение не нацелено на спайк-белок коронавируса, который главным образом и дифференцирует варианты COVID-19.

Молнупиравир действует на фермент, который позволяет вирусу создавать копии самого себя, таким образом, он вводит ошибки в генетический код вируса.

Представитель Merck сообщил, что последнее из необходимых исследований будет завершено к ноябрю.

Летом администрация президента США Джо Байдена объявила, что планирует закупить у Merck почти 2 млн курсов препарата молнупиравир до получения разрешения FDA.

Тогда Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что заплатит примерно 1,2 млн долларов за препарат, который будет применяться в виде пятидневного курса лечения.

Издание Nasdaq добавляет, что после пяти дней лечения молнупиравиром ни у одного из пациентов не был обнаружен вирус. При этом у 24% пациентов, принимавших плацебо, вирус обнаружен "в значительных объемах".

В настоящее время компания Merck проводит два испытания фазы III препарата молнупиравир, который она разрабатывает вместе с Ridgeback Biotherapeutics. В одном изучается его эффективность для для лечения COVID-19, в другом – для профилактики заболевания.

В исследовании задействованы не госпитализированные пациенты с COVID-19, у которых симптомы проявлялись не более пяти дней и которые подвержены риску тяжелого заболевания.

В сентябре Фокус писал, какие новые лекарства против коронавируса уже изобрели ученые.

В конце сентября Pfizer начала II/III фазу испытания перорального противовирусного препарата PF-07321332, который, как ожидается, может быть эффективным для профилактики COVID-19.