В Великобритании одобрены первые таблетки от COVID-19

По словам ученых, средство снижает риск госпитализаций при средней и легкой форме протекания коронавируса. Принимать его рекомендуют на ранней стадии болезни.

Первой страной в мире, в которой одобрили лекарственный препарат против коронавирусной инфекции COVID-19, стала Великобритания. Об этом сообщает FT.

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Британское агентство по регулированию лекарственных средств заявило, что препарат Lagevrio (или молнупиравир) является безопасным и эффективным, т.к. снижает риск госпитализации при средней и легкой форме COVID-19 и риск развития тяжелой формы болезни.

Таким образом, молнупиравир одобрен для лечения людей, заболевших коронавирусной инфекцией в легкой и средней форме, в том случае если имеется по меньшей мере один фактор риска перехода заболевания в тяжелую форму. Среди прочего, в списке факторов риска значится ожирение, возраст старше 60 лет, диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

Молнупиравир — совместная разработка компаний Ridgeback Biotherapeutics и MSD, — которая подавляет репликацию вируса. Благодаря тому, что удается сдержать распространение вируса в организме, уменьшается и вероятность тяжелой формы заболевания. Это первое лекарственное средство от COVID-19, которое жителям британских островов разрешили принимать в таблетках, а не в виде уколов.

Исследования показывают, что препарат более эффективен, если принимать его на ранней стадии болезни. Представители британского здравоохранительного ведомства советуют начать прием сразу же после получения результата теста на коронавирус и на протяжении пяти дней после проявления симптомов.

Британский министр здравоохранения Саджид Джавид назвал это историческим событием.

Самые уязвимые к коронавирусной инфекции люди смогут получить инновационное лечение, отметил глава британского Минздрава.

Ранее компания Merck заявляла, что ее препарат эффективен против разных вариантов коронавируса. Длительность лечения экспериментальным лекарством молнупиравир длится пять дней.

Представители американского разработчика лекарственных средств Merck отмечают, что в ходе экспериментов в лабораториях отмечалась эффективность препарата против нескольких вариантов коронавируса, в т.ч. и "дельты".