Таблетки от COVID-19 могут вызвать опасные мутации болезни, — вирусолог

По словам Уильяма Хазелтина, если пациенты будут принимать такие лекарства, а потом резко прекратят — клетки коронавируса выживут и станут устойчивее к противовирусным препаратам.

Вирусолог Уильям Хазелтин, ранее работавший в Гарвардском университете, допускает, что применение молнупиравира — препарата для лечения COVID-19, разработанного компанией Merck & Co., может привести к новым, более опасным мутациям коронавируса. Об этом сообщает Science.

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В свою очередь, другие вирусологи говорят, что этой проблеме стоит уделить внимание, однако все же отмечают, что пока это только лишь предположение. "Не стоит отказываться от лекарств, которые могут спасти жизни, из-за возможного риска, которого в действительности может и не быть", — так считает Арис Кацуракис, вирусолог из Оксфордского университета.

Уильям Хазелтин, известный своими исследования в области ВИЧ, допускает, что применение молнупиравира может спровоцировать появление новых мутаций вируса, еще более смертоносных, чем те, что существуют сегодня.

Исследователь говорит, что они обеспокоены возможным появлением новых вариантов вируса, и вместе с тем разрешением применение лекарства, которое является сильнейшим мутагеном — фактором, вызывающим изменения вируса.

Также ученый ссылается на распространенную практику, когда пациенты, которым выписывают антибиотики и другие препараты, зачастую не проходят весь прописанный курс лечения, что может дать возможность оставшимся микроорганизмам выжить и стать устойчивее к противовирусным препаратам.

Если люди с коронавирусной инфекцией почувствуют себя лучше спустя несколько дней после приема молнупиравира и прекратят прием, вирусные мутации, по мнению Хазелтина, могут выжить и распространиться.

По его словам, если бы ему вдруг пришло в голову разработать новый, более смертоносный вариант вируса, он бы дал заболевшим людям дозу молнупиравира.

Раймонд Шинаци, специалист в вопросах инфекционных заболеваний из Университета Эмори, соглашается с тем, что возможность вирусных мутаций существует. Но все же Хазелтин обеспокоен этим больше других.

Предположение ученого подтверждается некоторыми лабораторными исследованиями, результаты которых указывают на то, что коронавирус может мутировать под воздействием лекарств и выживать.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания стала первой страной, которая одобрила таблетки от коронавирусной инфекции. По словам исследователей, препарат Lagevrio (или молнупиравир) уменьшает риск госпитализаций при средней и легкой форме заболевания. Применять лекарство рекомендуется на начальной стадии заболевания и в течение пяти дней.