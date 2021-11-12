Встань и иди. Ученые тестируют лекарство от паралича, которое ставит на ноги за месяц

Исследователи из США создали лекарство, которое способствует регенерации клеток и устраняет паралич. Правда пока только у мышей, но испытания на людях не за горами.

Ученые из Северо-западного университета в штате Иллинойс, США провели испытание лекарства на мышах с травмами позвоночника, которое позволило им ходить в течении месяца после лечения. Теперь ученые хотят обратится за разрешением в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы начать испытания на людях в следующем году, сообщает Sciencealert.

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"Мы хотели создать препарат, который можно использовать для предотвращения появления паралича у людей после серьезной травмы или болезни", — говорит Сэмюэл Ступп из Северо-западного университета.

Ученые использовали нановолокна, чтобы имитировать архитектуру внеклеточного матрикса — естественной сети молекул, окружающей ткань, которая отвечает за поддержку клеток. Каждое волокно примерно в 10 000 раз тоньше человеческого волоса и состоит из сотен тысяч биоактивных молекул, пептидов, которые передают сигналы, способствующие восстановлению нервов.

Ход эксперимента

Препарат вводили в виде геля в ткани, окружающие спинной мозг мышей, через сутки после повреждения позвоночника. Через месяц мыши, которым ввели препарат, смогли снова ходить, почти так же хорошо, как и до получения травмы. Затем ученые изучили влияние лечения на клеточном уровне, и обнаружили резкое улучшение состояния спинного мозга.

[ + – ] Биомолекулы (зеленый и оранжевый цвет) взаимодействует с клетками для восстановления поврежденного спинного мозга. Иллюстрация. Фото: ScienceAlert

Важным открытием ученых было то, что определенная мутация в молекулах усилила их коллективное движение и повысила их эффективность. Это связано с тем, что рецепторы в нейронах находятся в постоянном движении, и увеличение движения лечебных молекул внутри нановолокон помогает более эффективно соединять их с движущимися целями, говорит Ступп.

Ничего опасного

По словам ученых, это безопасный препарат, потому что его вещества разлагаются в течение нескольких недель и становятся питательными веществами для клеток. Ступп надеется сразу перейти к испытаниям на людях, без испытаний на приматах, ведь нервная система у всех млекопитающих очень похожа.

"Проблема может быть в том, как регулирующие органы отреагируют на это метод лечения, потому что он совершенно новый", — задается вопросом Ступп.

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