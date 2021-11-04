В Украине начинаются испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса

Исследования одного из препаратов пройдут в Харькове. Лекарства призваны предотвратить заражение инфекцией в случае контакта с человеком, уже заболевшим COVID-19.

В Украине пройдут клинические испытания таблеток от коронавируса производства американских компаний Pfizer и Merck. Об этом говорится в дополнениях к приказу министра здравоохранения Виктора Ляшко от 4 ноября.

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Согласно документу, на базе студенческой больницы Харьковского городского совета пройдут испытания таблеток MK4482-013 производства Merck. В ходе исследования планируется выяснить, насколько препарат эффективен для предотвращения заболевания COVID-19 у взрослых, проживающих с человеком, у которого уже подтвердился этот диагноз.

Помимо этого глава Минздрава утвердил проведение испытаний препарата "Ритонавир" от Pfizer, выпущенных в форме таблеток по 150 мг. Исследование призвано показать, насколько эффективно это лекарство может предотвратить заболевание у человека после контакта с зараженным коронавирусом. Где будут проходить испытания этих таблеток в дополнениях к приказу не уточняется.

Напомним, Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей для применения препарат Lagevrio производства компании Merck. Агентство по регулированию лекарственных средств королевства заявило, что лекарство является безопасным и эффективным, способно снижать риск госпитализации при средней и легкой форме COVID-19, а также риск развития тяжелой формы болезни.

Ранее Фокус писал, что Pfizer в сентябре начал 2/3 фазу испытания препарата PF-07321332, который, как ожидается, можно будет использовать для профилактики COVID-19.