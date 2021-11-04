В Україні розпочинаються випробування таблеток Pfizer і Merck від коронавірусу

Дослідження одного із препаратів пройдуть у Харкові. Ліки покликані запобігти зараженню інфекцією у разі контакту з людиною, яка вже захворіла на COVID-19.

В Україні пройдуть клінічні випробування пігулок від коронавірусу виробництва американських компаній Pfizer і Merck. Про це йдеться у доповненнях до наказу міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка від 4 листопада.

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Згідно з документом, на базі студентської лікарні Харківської міської ради пройдуть випробування таблеток MK4482-013 виробництва Merck. У процесі дослідження планується з'ясувати, наскільки препарат ефективний для запобігання захворюванню на COVID-19 у дорослих, які проживають з людиною, у якої вже підтвердився цей діагноз.

Крім цього, глава МОЗ затвердив проведення випробувань препарату "Ритонавір" від Pfizer, випущених у формі таблеток по 150 мг. Дослідження покликане показати, наскільки ефективно ці ліки можуть запобігти захворюванню у людини після контакту із зараженим коронавірусом. Де проходитимуть випробування цих таблеток у додатках до наказу не уточнюється.

Нагадаємо, Великобританія стала першою у світі країною, яка схвалила для застосування препарат Lagevrio виробництва компанії Merck. Агентство з регулювання лікарських засобів королівства заявило, що ліки є безпечними й ефективними, здатні знижувати ризик госпіталізації за умов середної та легкої форми COVID-19, а також ризик розвитку тяжкої форми хвороби.

Раніше Фокус писав, що Pfizer у вересні розпочав 2/3 фазу випробування препарату PF-07321332, який, як очікується, можна буде використовувати для профілактики COVID-19.