Прорыв в стимуляции нервов: ученые научились лечить полный паралич — люди вновь ходят

В ходе исследования ученым удалось поставить на ноги 9 человек с хроническими травмами позвоночника.

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Люди с повреждениями спинного мозга оказываются прикованными к инвалидному креслу или постели в зависимости от степени паралича. В новом исследовании ученые, похоже, обнаружили способ возвращать парализованным людям способность ходить, пишет Science Alert.

Нейробиолог Клаудия Кате из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) с коллегами протестировали новую технологию, которая способна обратить паралич вспять. Ученые считают, что эпидуральная электрическая стимуляция может стать прорывом в лечении паралича. Технологию уже протестировали на животных и 9 людях.

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В качестве отправной точки своего исследования нейробиологи использовали мышей. С помощью животных они определили точные группы нервов, которые необходимо стимулировать, а затем протестировали новую технологию на добровольцах с тяжелым или полным параличом.

Нервные клетки, которые отвечают за способность ходить, находятся в отделе спинного мозга, расположенного в нижней части спины. Повреждения спинного мозга способны прервать цепь сигналов от головного мозга — в результате человек не сможет ходить, даже если поясничные нейроны будут целы. В результате нервные клетки, отвечающие за ходьбу, не получают нужные сигналы и впоследствии попросту перестают функционировать, что может привести к необратимому параличу.

В ходе исследования ученые хирургически имплантировали нейротрансмиттер, а затем с помощью него стимулировали спинной мозг. В общей сложности исследование продлилось 5 месяцев — все это время добровольцы проходили стимуляцию и интенсивную нейрореабилитацию, роботизированная система поддержки помогала им двигаться в том или ином направлении.

Результаты исследования оказались поразительными. После интенсивного курса стимуляции и реабилитации 9 из 9 человек смогли ходить с помощью ходунков.

Любопытно, что во время ходьбы у выздоровевших пациентов наблюдалось снижение активности нейронов в поясничном отделе. Исследователи предполагают, что после стимуляции активность сужается до определенного подмножества нейронов, которые необходимы для способности передвигаться на своих ногах.

Далее ученые смоделировали весь процесс эксперимента на мышах и смогли обнаружить подгруппу неизвестных ранее нейронов под названием SCVsx2::Hoxa10. Исследователи предполагают, что эти клетки не нужны здоровому человеку для ходьбы, однако необходимы для восстановления позвоночника после травмы — разрушение этой подгруппы нейронов у мышей не позволило им выздороветь после стимуляции.

По словам Кате, эти нейроны расположены таким образом, что способны преобразовывать информацию из ствола мозга в исполнительные команды, а затем направлять их в нейроны, отвечающие за ходьбу. Исследователи надеются, что результаты их исследования в дальнейшем помогут создать варианты лечения для людей с различными травмами спинного мозга.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестирую лекарство от паралича, которое ставит людей на ноги за месяц.