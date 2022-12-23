Надрукували на 3D-принтері. Вчені навчилися незвичайним способом створювати тканини ока

Дослідники поєднали 3D-друк і стовбурові клітини, щоб знайти лікування низки дегенеративних захворювань очей.

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Нове дослідження може призвести до прориву в лікуванні низки дегенеративних захворювань очей, які є одними з найпоширеніших у світі. Вчені вважають, що їх нова методика виробництва тканини ока надалі приведе до революційних методів лікування, пише Daily Mail.

У процесі дослідження учені з Національного інституту ока (NEI), що входить до Національного інституту здоров'я, вміло використовували 3D-друк і стовбурові клітини — унаслідок дослідникам вдалося надрукувати комбінацію клітин, які формують гематоенцефалічний бар'єр. Насправді вчені відтворили очну тканину, яка здатна підтримати світлочутливі функції сітківки.

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Дослідники припускають, що новий метод дозволить розробити ефективне лікування дегенеративних захворювань очей, таких як дегенерація жовтої плями (AMD). За словами керівника дослідження доктора Каліла Бхарті, вченим уже відомо, що це захворювання розвивається у зовнішньому бар'єрі крові та сітківки, проте вченим досі невідомі механізми, які запускають AMD та змушують її прогресувати.

По суті, дегенерація жовтої плями створює відкладення ліпопротеїнів (друзи), які утворюються за межами мембрани Бруха і заважають її нормальному функціонуванню — мембрана контролює переміщення поживних речовин між пігментним епітелієм сітківки й оріокапілярами.

Зазначимо, що лише в США від цієї хвороби страждають майже 20 мільйонів людей, а AMD є основною причиною втрати зору серед американців віком від 60 років. Однак ця проблема існує не тільки в США, вона є основною причиною незворотної сліпоти людей по всьому світу.

За словами співавтора дослідження Марка Феррера, тепер дослідники мають фактично необмежений запас моделей тканини сітківки дегенеративних захворювань очей і їх можна по-різному використовувати: від розробки терапії до застосування в трансплантаційних додатках.

У процесі дослідження вчені об'єднали у гідрогелі три типи незрілих хоріоїдальних клітин:

перицити (ключовий компонент капілярів); ендотеліальні клітини (ключовий компонент капілярів); фібробласти (надають тканин структуру).

Після цього вчені надрукували гель на каркасі, що розкладається, а всього через кілька днів клітини дозріли в щільну капілярну мережу. На 9 день клітини пігментного епітелію сітківки посіяли з іншого боку каркасу, а вже за місяць тканина досягла своєї повної зрілості.

Цікаво, що тканина створена за допомогою стовбурових клітин і 3D-принтера виглядала і поводилася так само, як зовнішній нативний гематоенцефалічний бар'єр. Учені з'ясували, що при індукованому стресі тканина демонструвала зразки ранньої дегенерації жовтої плями, зокрема відкладення друз і прогресування до пізньої сухої стадії AMD.

Науковці зазначають, що по суті їм вдалося продемонструвати те, що було запропоновано багато років тому, проте ніяк не було доведено до цього моменту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб вилікувати сліпоту за допомогою мініочей та сітківки з пробірки.