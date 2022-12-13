Начало матрицы. Ученый показал будущее, где на фермах выращивают не овощи, а детей (видео)

Биотехнолог представил фильм, в котором показывает, что детей можно выращивать в специальных родильных капсулах.

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Биотехнолог Хашем Аль-Гайли создал короткий фильм, в котором он показывает учреждение по выращиванию детей в специальных родильных камерах, которые по сути являются искусственной маткой. Эти установки имеют название EctoLife и ученые говорит о том, что таким образом можно выращивать 30 тысяч детей в год, пишет Express.

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Ученый утверждает, что такое учреждение поможет людям, которые страдают бесплодием или боятся сами вынашивать детей, "родить" своего ребенка, а также поможет бороться с сокращением населения во всем мире. В таком "роддоме" можно выращивать 30 тысяч детей ежегодно.

[ + – ] Биотехнолог Хашем Аль-Гайли создал короткий фильм, в котором он показывает учреждение по выращиванию детей в специальных родильных камерах, которые по сути являются искусственной маткой Фото: Express

Видео создано как своеобразная экскурсия, и здесь можно увидеть, как сотни будущих детей находятся в родильных капсулах, в которых есть искусственная пуповина для получения плодом кислорода и питательных веществ.

Хашем Аль-Гайли предлагает использовать экстракорпоральное оплодотворение, что позволит родителям выбрать наиболее жизнеспособный и генетически превосходный эмбрион, который также может быть генетически модифицирован для настройки тех характеристик, которые нужны родителям. По словам ученого такие центры по рождению детей могут стать реальностью уже через 10 лет.

[ + – ] Видео создано как своеобразная экскурсия, и здесь можно увидеть, как сотни будущих детей находятся в родильных капсулах, в которых есть искусственная пуповина для получения плодом кислорода и питательных веществ Фото: Express

В этом новаторском роддоме находится 75 лабораторий, в каждой из которых находится до 400 родильных капсул. Они созданы как искусственная матка и воспроизводят реальные условия в утробе матери. Также эти капсулы оснащены специальными датчиками, которые следят за развитием ребенка. В капсулах также есть специальные камеры, с помощью которых встроенный ИИ постоянно сканирует плод на наличие потенциальных генетических аномалий и отслеживает общий процесс роста.

[ + – ] В этом новаторском роддоме находится 75 лабораторий, в каждой из которых находится до 400 родильных капсул Фото: Express

Согласно этому видео, родители смогут следить за ростом плода с помощью специального приложения. Также родители могут записать сообщения для своего ребенка или музыку, и все это будет воспроизводится внутри капсулы. В фильме сказано, что в конце процесса развития плода, родители сами смогут нажатием специальной кнопки извлечь ребенка из родильной капсулы.

Хотя видео посвящено повышению рождаемости, в нем также отмечается, что "ферма" по выращиванию детей предназначена для женщин, которые боятся беременности из-за боли и последующего восстановления после родов.

Также в фильме утверждается, что такие помещения станут идеальным решением для пар, страдающих бесплодием, а также для женщин, у которых была удалена матка. В видео также речь идет о том, что родители смогут генетически изменить черты своих детей, например, устранить риск появления наследственных болезней и даже повысить уровень интеллекта.

Многие пользователи Сети позитивно отреагировали на создание таких центров по выращиванию детей, но были и те, кого данное учреждение повергло в шок и выступили против такой концепции. Негативные комментарии сводятся к тому, что это ужасная, совершенно безумная и антиутопичная идея. А один из комментаторов, который собрал несколько сотен лайков, просто предложил вместо этого усыновлять детей, чтобы не тратить на создание таких учреждений миллионы долларов.

Были и те пользователи Сети, которые сравнили такое учреждение с началом появления матрицы. Действительно этот фильм напоминает кадры из блокбастера 1999 года "Матрица", где показано как искусственный интеллект, который поработил человечество, также выращивает людей в миллионах капсул.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, почему младенцы много спят и зачем им это нужно.