Початок матриці. Вчений показав майбутнє, де на фермах вирощують не овочі, а дітей (відео)

Біотехнолог представив фільм, у якому показує, що дітей можна вирощувати в спеціальних пологових капсулах.

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Біотехнолог Хашем Аль-Гайлі створив короткий фільм, у якому він показує установу з вирощування дітей у спеціальних пологових камерах, які є штучною маткою. Ці установки мають назву EctoLife, і вчені говорять, що так можна вирощувати 30 тисяч дітей на рік, пише Express.

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Учений стверджує, що така установа допоможе людям, які страждають на безпліддя або бояться самі виношувати дітей, "народити" свою дитину, а також допоможе боротися зі скороченням населення в усьому світі. У такому "пологовому будинку" можна вирощувати 30 тисяч дітей щороку.

[ + – ] Біотехнолог Хашем Аль-Гайлі створив короткий фільм, у якому він показує установу вирощування дітей у спеціальних пологових камерах, які по суті є штучною маткою Фото: Express

Відео створено як своєрідна екскурсія, і тут можна побачити, як сотні майбутніх дітей перебувають у пологових капсулах, у яких є штучна пуповина для одержання плодом кисню та поживних речовин.

Хашем Аль-Гайлі пропонує використовувати екстракорпоральне запліднення, що дозволить батькам вибрати найбільш життєздатний і генетично чудовий ембріон, який також може бути генетично модифікований для налаштування тих характеристик, які потрібні батькам. За словами вченого, такі центри з народження дітей можуть стати реальністю вже через 10 років.

[ + – ] Відео створено як своєрідна екскурсія, і тут можна побачити, як сотні майбутніх дітей перебувають у пологових капсулах, у яких є штучна пуповина для одержання плодом кисню та поживних речовин Фото: Express

У цьому новаторському пологовому будинку розташовані 75 лабораторій, у кожній із яких до 400 пологових капсул. Вони створені як штучна матка та відтворюють реальні умови в утробі матері. Також ці капсули оснащені спеціальними датчиками, які стежать за розвитком дитини. У капсулах також є спеціальні камери, за допомогою яких убудований ШІ постійно сканує плід на наявність потенційних генетичних аномалій і відстежує загальний процес росту.

[ + – ] У цьому новаторському пологовому будинку розташовані 75 лабораторій, у кожній із яких до 400 пологових капсул Фото: Express

Згідно з цим відео, батьки зможуть стежити за ростом плода за допомогою спеціальної програми. Також батьки можуть записати повідомлення для своєї дитини або музику, і все це буде відтворюватися всередині капсули. У фільмі сказано, що наприкінці процесу розвитку плоду батьки самі зможуть натисканням спеціальної кнопки витягти дитину з пологової капсули.

Хоча відео присвячене підвищенню народжуваності, у ньому також наголошується, що "ферма" з вирощування дітей призначена для жінок, які бояться вагітності через біль і подальше відновлення після пологів.

Також у фільмі стверджується, що такі приміщення стануть ідеальним рішенням для пар, які страждають на безпліддя, а також для жінок, у яких була видалена матка. У відео також ідеться про те, що батьки зможуть генетично змінити риси своїх дітей, наприклад усунути ризик появи спадкових хвороб і навіть підвищити рівень інтелекту.

Багато користувачів мережі позитивно відреагували на створення таких центрів із вирощування дітей, але були й ті, кого ця установа шокувала і хто виступив проти такої концепції. Негативні коментарі зводяться до того, що це жахлива, абсолютно божевільна й антиутопічна ідея. А один із коментаторів, який зібрав кілька сотень лайків, просто запропонував натомість усиновлювати дітей, щоб не витрачати на створення таких установ мільйони доларів.

Були й користувачі мережі, які порівняли таку установу з початком появи матриці. Справді, цей фільм нагадує кадри з блокбастера 1999 року "Матриця", де показано, як штучний інтелект, що поневолив людство, також вирощує людей у мільйонах капсул.

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