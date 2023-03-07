Селена Гомес обратилась к фанатам после скандала с Хейли Бибер и Кайли Дженнер

Артистка опубликовала новый ролик в соцсети.

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30-летняя американская певица Селена Гомес обратилась к своим фанатам после скандала с Кайли Дженнер и Хейли Бибер. Звезда сцены опубликовала новое видео в своем TikTok.

"Спасибо. Я очень вас всех люблю. Я глубоко благодарна за каждого из вас. Вы делаете меня невероятно счастливой! Но, пожалуйста, будьте добрее и заботьтесь о психическом здоровье других. У меня было тяжело на сердце. Я хочу только добра для всех. Всем любви", — обратилась к поклонникам бывшая девушка Джастина Бибера.

[ + – ] Кайли Дженнер и Хейли Бибер

В чем суть скандала

За несколько недель до этого в Сети разгорелся новый скандал по поводу вероятной розни между Селеной Гомес и Хейли Бибер. Певица опубликовала на своей странице короткий ролик, на котором слишком сильно заламинировала брови. А через короткое время после этого Кайли Дженнер выложила скриншот видеозвонка со своей подругой Хейли Бибер, во время которого они вблизи демонстрировали брови.

Фанаты сочли это как насмешку над видео Селены. Поэтому начали кенселить Бибер и Дженнер, отказываясь от косметики брендов обоих бизнес-леди. Впрочем, Селена Гомес написала комментарий, в котором отметила, что никакой розни между ними не было.

Напомним, Селена Гомес впервые вышла в свет после скандала с супругой своего бывшего бойфренда.

Также Фокус более подробно писал о скандале между Кайли Дженнер и Селеной Гомес.