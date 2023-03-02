Конфликт между Кайли Дженнер и Селеной Гомес: что произошло

Две самые популярные женщины в Instagram и обладательницы косметических брендов спровоцировали слухи о вражде.

Related video

Накануне в Сети разгорелся новый скандал в мире западного шоу-бизнеса. Певица Селена Гомес стала самой популярной женщиной в Instagram, косметику Кайли Дженнер выбрасывают в мусорки, а фанаты снова вспоминают, как Хейли Бибер "разбила пару Селены и Джастина". Фокус разбирался в том, с чего все началось.

Предыстория

Селену Гомес и Хейли Бибер годами преследовали драматические сообщения от поклонников, поскольку они обе были в отношениях с Джастином Бибером. А свадьба канадского певца и американской модели произошла всего через несколько месяцев после расставания Джастина и Селены Гомес.

Они встречались почти десять лет, прежде чем расстаться в 2018 году.

Несмотря на то, что в 2022 Хейли Бибер и Селена Гомес окончательно разбили все домыслы фанатов о вражде, позируя вместе на одном из мероприятий, фанаты все равно продолжали обвинять модель в том, что именно она разбила знаменитую пару музыкантов.

[ + – ] Селена Гомес и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Драма с бровями

А теперь к скандальной тройке подключилась лучшая подруга Хейли Кайли Дженнер.

В феврале 2023 основательница "Kylie Cosmetics" вмешалась в драму, опубликовав фотографию бровей крупным планом, которую некоторые восприняли как насмешку над Селеной.

После того, как Хейли и Селена, казалось бы, прекратили слухи о вражде своими публичными объятиями на гала-концерте в Academy Museum Gala в октябре 2022 года, драма выходит снова на новый уровень.

Накануне 30-летняя певица поделилась коротким роликом в TikTok, сказав: "Я случайно слишком много заламинировала свои брови".

Через несколько часов после публикации Селены Кайли поделилась фотографией собственных бровей в Instagram Stories, написав: "Это было случайно??"

Позже бизнес-вумен поделилась снимком звонка экрана FaceTime со своей подругой Хейли, демонстрируя на камеру крупным планом брови обеих женщин.

[ + – ] Хейли Бибер и Кайли Дженнер

Поклонники Селены восприняли это как насмешку из-за недавнего случая ламинирования бровей певицы, назвав Кайли и Хейли "злыми девушками" в комментариях TikTok.

Скандал привел к тому, что Хейли ограничила комментарии в Instagram, а Селена объявила, что на время уходит из соцсетей.

Бывшие друзья Кайли вскоре стали переходить на сторону Селены Гомес: ее бывшая подруга Пиа Миа поделилась видео в TikTok, используя бренд певицы Rare Beauty, в то время как ее песня "Calm Down" звучала в фоновом режиме, а также ее бывшая подруга Джордин Вудс также похвалила Rare Beauty.

Тем временем косметику бренда самой Кайли публично выбрасывают в мусорники. Кроме этого, она потеряла почти миллион фолловеров в Instagram.

[ + – ] Селена Гомес

Решена ли драма с бровями?

После громкой огласки скандала Кайли Дженнер первая прокомментировала одно из видео в TikTok: "Хватит. Никакого намека на Селену, и я не видела ее видео о бровях! Вы, друзья, делаете что-то из ничего. Это бессмысленно".

Селена также присоединилась, прокомментировав: "Согласна @kyliejenner. Это все не нужно. Я фанатка Кайли!"

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Впрочем, поклонников Селены это не останавливает и они продолжают кенселить Кайли Дженнер и ее подругу Хейли. Некоторые напоминают, что Кайли делала ряд пластических операций, поэтому с ее стороны точно неуместно насмехаться над внешностью другого человека.

Между тем, Хейли Бибер публично не комментировала скандальную ситуацию. Она только поздравила своего мужа Джастина с 29-м днем рождения.

[ + – ] Джастин Бибер и Хейли Бибер

"29 никогда не выглядели так хорошо ☺️С днем рождения моего лучшего друга! Слова не могут подытожить все, что ты воплощаешь. Итак, больше радости, больше путешествий, вкусной еды, приключений, больше покоя, веселья и, главное, больше любви. ✨ 🥳", — обратилась к имениннику звезда подиумов.

Напомним, Кайли Дженнер потеряла около миллиона подписчиков в соцсети после насмешек над Селеной Гомес.

Также Фокус писал о первом появлении на публике Селены Гомес после скандала с Кайли Дженнер.