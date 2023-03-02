Конфлікт між Кайлі Дженнер та Селеною Гомес: що сталось
Дві найпопулярніші жінки в Instagram та власниці косметичних брендів спровокували чутки про ворожнечу.
Напередодні в мережі розгорівся новий скандал у світі західного шоубізу. Співачка Селена Гомес стала найпопулярнішою жінкою в Instagram, косметику Кайлі Дженнер викидають у смітник, а фанати знову пригадують, як Гейлі Бібер "розбила пару Селени та Джастіна". Фокус розбирався в тому, з чого ж усе почалося.
Передісторія
Селену Гомес і Гейлі Бібер роками переслідували драматичні повідомлення від прихильників, оскільки обидві були в романі з Джастіном Бібером. А весілля канадського співака та американської моделі сталося всього за кілька місяців після розставання Джастіна та Селени Гомес.
Гомес та Бібер зустрічалися майже десять років, перш ніж розлучитися у 2018 році.
Попри те, що у 2022 Гейлі Бібер та Селена Гомес остаточно розбили всі домисли фанатів про ворожнечу, позуючи разом на одном із заходів, фанати все одно продовжували звинувачувати модель у тому, що саме вона розбила знамениту пару музикантів.
Драма з бровами
А тепер до скандальної трійки підключилася найкраща подруга Гейлі Кайлі Дженнер.
У лютому 2023 засновниця "Kylie Cosmetics" втрутилася в драму, опублікувавши фотографію брів крупним планом, яку деякі сприйняли як насмішку над Селеною.
Після того, як Гейлі та Селена, здавалося б, припинили чутки про ворожнечу своїми публічними обіймами на гала-концерті в Academy Museum Gala в жовтні 2022 року, драма виходить знову на новий рівень.
Напередодні 30-річна співачка поділилася коротким роликом у TikTok, сказавши: "Я випадково забагато заламінувала свої брови".
Через кілька годин після публікації Селени Кайлі поділилася фотографією власних брів у Instagram Stories, написавши: "Це було випадково??"
Пізніше бізнесвумен поділилася знімком екрана дзвінка FaceTime зі своєю подругою Гейлі, демонструючи на камеру крупним планом брови обох жінок.
Шанувальники Селени сприйняли це як насмішку через нещодавній випадок ламінування співачки, назвавши Кайлі та Гейлі "злими дівчатами" у коментарях TikTok.
Скандал призвів до того, що Гейлі обмежила коментарі в Instagram, а Селена оголосила, що на певний час йде із соцмереж.
Колишні друзі Кайлі незабаром стали ставати на бік Селени Гомес: її колишня подруга Піа Міа поділилася відео у TikTok, використовуючи бренд співачки Rare Beauty, у той час як її пісня "Calm Down" звучала у фоновому режимі, а також її колишня подруга Джордін Вудс так само похвалила Rare Beauty.
Тим часом косметику бренду самої Кайлі публічно викидають у смітники. Окрім цього, вона втратила майже мільйон фоловерів в Instagram.
Чи вирішена драма з бровами?
Після гучного розголосу скандалу Кайлі Дженнер перша прокоментувала одне з відео в TikTok: "Досить. Жодного натяку на Селену, і я не бачила її повідомлень про брови! Ви, друзі, робите щось із нічого. Це безглуздо".
Селена також приєдналася, прокоментувавши: "Згодна @kyliejenner. Це все непотрібно. Я фанатка Кайлі!"
Втім, прихильників Селени це не зупиняє і вони продовжують кенселити Кайлі Дженнер та її подругу Гейлі. Дехто нагадує, що Кайлі робила низку пластичних операцій, тому з її боку точно недоречно насміхатися над зовнішністю іншої людини.
Тим часом Гейлі Бібер публічно не коментувала скандальну ситуацію. Вона лише привітала свого чоловіка Джастіна з 29-м днем народження.
"29 ніколи не виглядали так добре ☺️З днем народження мого найкращого друга! Слова не можуть підсумувати все, що ти втілюєш. Отже, більше радості, більше подорожей, смачної їжі, пригод, більше спокою, веселощів і, головне, більше любові. ✨🥳", — звернулася до іменинника зірка подіумів.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер втратила майже мільйон підписників у соцмережі після насмішок над Селеною Гомес.
Також Фокус писав про першу появу на публіці Селени Гомес після скандалу з Кайлі Дженнер.