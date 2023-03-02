Конфлікт між Кайлі Дженнер та Селеною Гомес: що сталось

Дві найпопулярніші жінки в Instagram та власниці косметичних брендів спровокували чутки про ворожнечу.

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Напередодні в мережі розгорівся новий скандал у світі західного шоубізу. Співачка Селена Гомес стала найпопулярнішою жінкою в Instagram, косметику Кайлі Дженнер викидають у смітник, а фанати знову пригадують, як Гейлі Бібер "розбила пару Селени та Джастіна". Фокус розбирався в тому, з чого ж усе почалося.

Передісторія

Селену Гомес і Гейлі Бібер роками переслідували драматичні повідомлення від прихильників, оскільки обидві були в романі з Джастіном Бібером. А весілля канадського співака та американської моделі сталося всього за кілька місяців після розставання Джастіна та Селени Гомес.

Гомес та Бібер зустрічалися майже десять років, перш ніж розлучитися у 2018 році.

Попри те, що у 2022 Гейлі Бібер та Селена Гомес остаточно розбили всі домисли фанатів про ворожнечу, позуючи разом на одном із заходів, фанати все одно продовжували звинувачувати модель у тому, що саме вона розбила знамениту пару музикантів.

[ + – ] Селена Гомес та Джастін Бібер Фото: Getty Images

Драма з бровами

А тепер до скандальної трійки підключилася найкраща подруга Гейлі Кайлі Дженнер.

У лютому 2023 засновниця "Kylie Cosmetics" втрутилася в драму, опублікувавши фотографію брів крупним планом, яку деякі сприйняли як насмішку над Селеною.

Після того, як Гейлі та Селена, здавалося б, припинили чутки про ворожнечу своїми публічними обіймами на гала-концерті в Academy Museum Gala в жовтні 2022 року, драма виходить знову на новий рівень.

Напередодні 30-річна співачка поділилася коротким роликом у TikTok, сказавши: "Я випадково забагато заламінувала свої брови".

Через кілька годин після публікації Селени Кайлі поділилася фотографією власних брів у Instagram Stories, написавши: "Це було випадково??"

Пізніше бізнесвумен поділилася знімком екрана дзвінка FaceTime зі своєю подругою Гейлі, демонструючи на камеру крупним планом брови обох жінок.

[ + – ] Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер

Шанувальники Селени сприйняли це як насмішку через нещодавній випадок ламінування співачки, назвавши Кайлі та Гейлі "злими дівчатами" у коментарях TikTok.

Скандал призвів до того, що Гейлі обмежила коментарі в Instagram, а Селена оголосила, що на певний час йде із соцмереж.

Колишні друзі Кайлі незабаром стали ставати на бік Селени Гомес: її колишня подруга Піа Міа поділилася відео у TikTok, використовуючи бренд співачки Rare Beauty, у той час як її пісня "Calm Down" звучала у фоновому режимі, а також її колишня подруга Джордін Вудс так само похвалила Rare Beauty.

Тим часом косметику бренду самої Кайлі публічно викидають у смітники. Окрім цього, вона втратила майже мільйон фоловерів в Instagram.

[ + – ] Селена Гомес

Чи вирішена драма з бровами?

Після гучного розголосу скандалу Кайлі Дженнер перша прокоментувала одне з відео в TikTok: "Досить. Жодного натяку на Селену, і я не бачила її повідомлень про брови! Ви, друзі, робите щось із нічого. Це безглуздо".

Селена також приєдналася, прокоментувавши: "Згодна @kyliejenner. Це все непотрібно. Я фанатка Кайлі!"

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Втім, прихильників Селени це не зупиняє і вони продовжують кенселити Кайлі Дженнер та її подругу Гейлі. Дехто нагадує, що Кайлі робила низку пластичних операцій, тому з її боку точно недоречно насміхатися над зовнішністю іншої людини.

Тим часом Гейлі Бібер публічно не коментувала скандальну ситуацію. Вона лише привітала свого чоловіка Джастіна з 29-м днем народження.

[ + – ] Джастін Бібер та Гейлі Бібер

"29 ніколи не виглядали так добре ☺️З днем народження мого найкращого друга! Слова не можуть підсумувати все, що ти втілюєш. Отже, більше радості, більше подорожей, смачної їжі, пригод, більше спокою, веселощів і, головне, більше любові. ✨🥳", — звернулася до іменинника зірка подіумів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер втратила майже мільйон підписників у соцмережі після насмішок над Селеною Гомес.

Також Фокус писав про першу появу на публіці Селени Гомес після скандалу з Кайлі Дженнер.