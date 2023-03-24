Селена Гомес раптово стала на захист Гейлі Бібер

Виявилося, що моделі погрожують фанати Гомес.

Related video

30-річна американська співачка Селена Гомес стала на захист Гейлі Бібер та розповіла про погрози моделі.

У своєму Instagram, на який підписані рекордні 403 млн фоловерів, зірка сцени розповіла про спілкування з дружиною свого колишнього бойфренда Джастіна Бібера.

Селена закликала своїх шанувальників припинити надсилати Гейлі Бібер погрози вбивством після того, як модель звернулася до співачки з приводу ненависті в інтернеті на фоні чуток про їхню ворожнечу.

"Гейлі Бібер зв’язалася зі мною і повідомила, що вона отримувала погрози вбивством і такий ненависний негатив", — написала Гомес в Instagram Story.

30-річна акторка додала, що "ніхто" не повинен відчувати "ненависть або знущання", і вона не "захищає" це.

"Я завжди виступала за доброту і дуже хочу, щоб усе це припинилося", — підсумувала Селена.

Як виявилося, Гейлі Бібер "бомбардували" ненависницькими повідомленнями в мережі після того, як у лютому 2023 вибухнула її "ворожнеча" із засновницею "Rare Beauty".

Селена Гомес звернулася до своїх фанатів

Про ймовірну ворожнечу між Селеною Гомес та Гейлі Бібер говорять з 2018 року, коли остання одружилася з Джастіном Бібером, який раніше тривалий час зустрічався з Гомес. Втім, знаменитості домисли фанатів час від часу спростовують спільними фото чи заявами.

Нагадаємо, Селену Гомес помітили у весільній сукні.

Також Фокус писав про те, чому Джастін Бібер не коментує сварок своєї дружини та колишньої коханої.