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Стиль життя

Селена Гомес раптово стала на захист Гейлі Бібер

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Фото: selenagomez | Селена Гомес

Виявилося, що моделі погрожують фанати Гомес.

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30-річна американська співачка Селена Гомес стала на захист Гейлі Бібер та розповіла про погрози моделі.

У своєму Instagram, на який підписані рекордні 403 млн фоловерів, зірка сцени розповіла про спілкування з дружиною свого колишнього бойфренда Джастіна Бібера.

Селена закликала своїх шанувальників припинити надсилати Гейлі Бібер погрози вбивством після того, як модель звернулася до співачки з приводу ненависті в інтернеті на фоні чуток про їхню ворожнечу.

"Гейлі Бібер зв’язалася зі мною і повідомила, що вона отримувала погрози вбивством і такий ненависний негатив", — написала Гомес в Instagram Story.

30-річна акторка додала, що "ніхто" не повинен відчувати "ненависть або знущання", і вона не "захищає" це.

"Я завжди виступала за доброту і дуже хочу, щоб усе це припинилося", — підсумувала Селена.

Як виявилося, Гейлі Бібер "бомбардували" ненависницькими повідомленнями в мережі після того, як у лютому 2023 вибухнула її "ворожнеча" із засновницею "Rare Beauty".

Селена Гомес звернулася до своїх фанатів Fullscreen
Селена Гомес звернулася до своїх фанатів

Про ймовірну ворожнечу між Селеною Гомес та Гейлі Бібер говорять з 2018 року, коли остання одружилася з Джастіном Бібером, який раніше тривалий час зустрічався з Гомес. Втім, знаменитості домисли фанатів час від часу спростовують спільними фото чи заявами.

Нагадаємо, Селену Гомес помітили у весільній сукні.

Також Фокус писав про те, чому Джастін Бібер не коментує сварок своєї дружини та колишньої коханої.