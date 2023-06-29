Хейли Бибер продемонстрировала главный тренд лета 2023 года (фото)

Знаменитость предлагает экспериментировать с обувью.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала стильный летний образ 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Джастина Бибера накануне прибыла на встречу в Беверли-Хиллз. Звезда подиумов продемонстрировала свои стройные ноги и пресс в джинсовых шортах с черным ремнем и белом кроп-топе. К летнему аутфиту Хейли добавила золотые серьги-кольца и темные солнцезащитные очки.

В частности модель продемонстрировала новый тренд, сочетая белые носки с черными босоножками.

Бизнес-леди дополнила наряд длинным тренчем песочного цвета и черной сумкой через плечо. Волосы Хейли были распущены, а на лице она сделала легкий дневной макияж, ведь с 2022 года пропагандирует тренд на "глазурованную кожу".

Хейли Бибер Фото: Getty Images

26-летняя американская модель часто демонстрирует стильные образы, как для вечерних выходов в свет, так и наряды для решения будничных дел.

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Напомним, Хейли Бибер вышла в свет в нежном платье украинского бренда.

Также Фокус писал о стильном образе Хейли Бибер для свидания с мужем.