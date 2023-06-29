Гейлі Бібер продемонструвала головний тренд літа 2023 року (фото)

Знаменитість пропонує експериментувати з взуттям.

Related video

26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала стильний літній образ 2023. Про це пише Daily Mail.

Дружина Джастіна Бібера напередодні прибула на зустріч у Беверлі-Гіллз. Зірка подіумів продемонструвала свої стрункі ноги та прес у джинсових шортах з чорним ременем і білому кроп-топі. До літнього аутфіту Гейлі додала золоті сережки-кільця та темні сонцезахисні окуляри.

Зокрема модель продемонструвала новий тренд, поєднуючи білі шкарпетки з чорними босоніжками.

Бізнеследі доповнила вбрання довгим тренчем пісочного кольору та чорною сумкою через плече. Волосся Гейлі було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий денний макіяж, адже з 2022 року пропагує тренд на "глазуровану шкіру".

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

26-річна американська модель часто демонструє стильні образи, як для вечірніх виходів у світ, так і вбрання для вирішення буденних справ.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла у світ у ніжній сукні українського бренду.

Також Фокус писав про стильний образ Гейлі Бібер для побачення з чоловіком.