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Стиль життя

Гейлі Бібер продемонструвала головний тренд літа 2023 року (фото)

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Фото: danixmichelle\instagram | Гейлі Бібер

Знаменитість пропонує експериментувати з взуттям.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала стильний літній образ 2023. Про це пише Daily Mail.

Дружина Джастіна Бібера напередодні прибула на зустріч у Беверлі-Гіллз. Зірка подіумів продемонструвала свої стрункі ноги та прес у джинсових шортах з чорним ременем і білому кроп-топі. До літнього аутфіту Гейлі додала золоті сережки-кільця та темні сонцезахисні окуляри.

Зокрема модель продемонструвала новий тренд, поєднуючи білі шкарпетки з чорними босоніжками.

Бізнеследі доповнила вбрання довгим тренчем пісочного кольору та чорною сумкою через плече. Волосся Гейлі було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий денний макіяж, адже з 2022 року пропагує тренд на "глазуровану шкіру".

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Гейлі Бібер
Фото: Getty Images

26-річна американська модель часто демонструє стильні образи, як для вечірніх виходів у світ, так і вбрання для вирішення буденних справ.

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Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла у світ у ніжній сукні українського бренду.

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