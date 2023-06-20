Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Гейлі Бібер придбала сукню українського бренду (фото)

Гейлі Бібер, Гейлі Бібер стиль, Гейлі Бібер сукня, джастін бібер, український бренд, анна october
Фото: Getty Images | Гейлі Бібер

Образ ідеально підкреслює фігуру та коштує 25 тисяч гривень.

Related video

26-річна американська модель Гейлі Бібер придбала сукню українського бренду. Про новий вихід знаменитості пише Just Jared.

Зірка подіумів та її чоловік Джастін Бібер прогулялися Нью-Йорком. Для романтичної вечері з коханим донька Стівена Болдвіна обрала образ у стилі Barbiecore. Вона продемонструвала ніжно-рожеву сукню з топом-бюстьє та драпіруванням на стегнах від українського бренду Anna October.

Сукня Waterlily з колекції весна-літо 2023, яка ідеально підкреслює фігуру, коштує на офіційному сайті бренду 620 євро (близько 25 тисяч грн).

Волосся зірка зібрала в пучок, додавши до образу чорну сумочку-багет та темні балетки. Як аксесуари Гейлі обрала золоте кольє та лаконічні сережки.

Гейлі Бібер Fullscreen
Гейлі Бібер
Фото: Getty Images

Тим часом канадський музикант був у більш повсякденному образі — джинсах, чорній футболці та білих кросівках. До аутфіту він додав темні окуляри та коричневу кепку.

Гейлі Бібер Fullscreen
Гейлі Бібер
Фото: Getty Images

В образах українських брендів усе частіше зʼявляються на публіці світові зірки. Зокрема вони часто обирають капелюшки від Руслана Багінського, сукні від Світлани Бевзи тощо.

Нагадаємо, Гейлі Бібер відвідала вечірку в мінісукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про натхнення Гейлі Бібер гардеробом Джастіна.