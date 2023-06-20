Гейлі Бібер придбала сукню українського бренду (фото)

Образ ідеально підкреслює фігуру та коштує 25 тисяч гривень.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер придбала сукню українського бренду. Про новий вихід знаменитості пише Just Jared.

Зірка подіумів та її чоловік Джастін Бібер прогулялися Нью-Йорком. Для романтичної вечері з коханим донька Стівена Болдвіна обрала образ у стилі Barbiecore. Вона продемонструвала ніжно-рожеву сукню з топом-бюстьє та драпіруванням на стегнах від українського бренду Anna October.

Сукня Waterlily з колекції весна-літо 2023, яка ідеально підкреслює фігуру, коштує на офіційному сайті бренду 620 євро (близько 25 тисяч грн).

Волосся зірка зібрала в пучок, додавши до образу чорну сумочку-багет та темні балетки. Як аксесуари Гейлі обрала золоте кольє та лаконічні сережки.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Тим часом канадський музикант був у більш повсякденному образі — джинсах, чорній футболці та білих кросівках. До аутфіту він додав темні окуляри та коричневу кепку.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

В образах українських брендів усе частіше зʼявляються на публіці світові зірки. Зокрема вони часто обирають капелюшки від Руслана Багінського, сукні від Світлани Бевзи тощо.

Нагадаємо, Гейлі Бібер відвідала вечірку в мінісукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про натхнення Гейлі Бібер гардеробом Джастіна.