"Наряд із шафи чоловіка": Гейлі Бібер показала образ, який взяла у Джастіна

Гейлі Бібер вирушила за одягом туди, куди більше ніхто не може — до шафи Джастіна Бібера.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер поділилася своїм повсякденним вбранням у своїй історії в Instagram, одягнувши речі чоловіка, 29-річного канадського співака Джастіна Бібера.

Засновниця Rhode Beauty була у бежевій сорочці великого розміру, повсякденних бавовняних шортах та кофті у приглушену синьо-рожеву смужку. На зображенні вона продемонструвала не лише свої ноги, а й довела, що може взяти будь-який предмет одягу та змусити його виглядати круто. У поєднанні з низькими чорно-білими кросівками Vans Knu Skool та білими шкарпетками по щиколотку, Хейлі доповнила образ вузькими чорними сонцезахисними окулярами.

"Наряд із гардеробу чоловіка", — підписала вона знімок.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Після фотографії на повний зріст вона зробила дзеркальне селфі крупним планом з мокрим волоссям та у вільній кофті з довгими рукавами від Erl, написавши: "Ця сорочка не покине моє тіло". Великі золоті обручки Гейлі також можна побачити на її пальцях, які поєднуються з її золотими сережками.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала фігуру у червоному бікіні під час відпустки.

Раніше Фокус писав, що Гейлі Бібер продемонструвала ідеальний манікюр на літо 2023 року.