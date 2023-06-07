"Наряд из шкафа мужа": Хейли Бибер показала образ, который взяла у Джастина

Хейли Бибер отправилась за одеждой туда, куда больше никто не может — в шкаф Джастина Бибера.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер поделилась своим повседневным нарядом в своей истории в Instagram, надев вещи мужа, 29-летнего канадского певца Джастина Бибера.

Основательница Rhode Beauty была в бежевой рубашке большого размера, повседневных хлопковых шортах и кофте в приглушенную сине-розовую полоску. На изображении она продемонстрировала не только свои ноги, но и доказала, что может взять любой предмет одежды и заставить его выглядеть круто. В сочетании с низкими черно-белыми кроссовками Vans Knu Skool и белыми носками по щиколотку, Хейли дополнила образ узкими черными солнцезащитными очками.

"Наряд из гардероба мужа", — подписала она снимок.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

После фотографии в полный рост она сделала зеркальное селфи крупным планом с мокрыми волосами и в свободной кофте с длинными рукавами от Erl, написав: "Эта рубашка не покинет мое тело". Крупные золотые кольца Хейли также можно увидеть на ее пальцах, которые сочетаются с ее золотыми серьгами.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Напомним, Хейли Бибер показала фигуру в красном бикини во время отпуска.

Ранее Фокус писал, что Хейли Бибер продемонстрировала идеальный маникюр на лето 2023.