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Стиль жизни

Хейли Бибер продемонстрировала идеальный маникюр на лето 2023 (фото)

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Фото: Getty Images

Знаменитость следует тренду на Barbiecore.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный маникюр на лето 2023 года. Снимками жена Джастина Бибера делится в своем Instagram с почти 50 млн подписчиков.

На июнь 2023 звезда подиумов и бизнес-вумен выбрала яркий дизайн покрытия. Она сделала ставку на желтый, темно-розовый и другие оттенки лака, добавив разные фигуры, что сделало новый маникюр Хейли еще более особенным. В чем-то модель подражала "розовому" тренду на Barbiecore в связи с выходом в июле фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Формой ногтей дочь Стивена Болдуина выбрала "миндаль".

Прекрасным дополнением летнего маникюра стали татуировки Хейли и массивные кольца.

Новый маникюр Хейли Бибер Fullscreen
Новый маникюр Хейли Бибер
Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram
Новый маникюр Хейли Бибер Fullscreen
Новый маникюр Хейли Бибер
Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

"Левая", "Правая", — лаконично подписала фото свежего маникюра на фоне травы Хейли Бибер, не раскрыв имени своего нейл-мастера.

Как известно, многие американские звезды обращаются за услугами к Тому Бачику. Именно он делает ногти Селене Гомес, Дженнифер Лопес, Николе Пельтц и т.д.

Напомним, Селена Гомес тем временем выбирает неоновые варианты покрытия на лето.

Также Фокус писал об идее летнего маникюра 2023 от Дженнифер Лопес.