Селена Гомес продемонстрировала идеальный маникюр на весну-лето 2023 (фото)

Артистка выбирает яркий трендовый оттенок.

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30-летняя американская певица Селена Гомес продемонстрировала идеальный маникюр на весну-лето 2023. Снимками своей новой работы для звездной клиентки делится нейл-мастер Том Бачик в Instagram.

На конец апреля и май 2023 звезда сцены и экрана выбирает яркое неоновое покрытие. Идеальным дополнением стал яркий макияж и наряд Селены.

"Весенняя неоновая королева 💚 @selenagomez#TBT #nailsbytombachik", — прокомментировал свою свежую работу звездный нейл-мастер.

Следует обратить внимание на такой оттенок покрытия, ведь он подойдет как для длинных, так и для коротких ногтей. В частности, неоновый маникюр станет изюминкой вашего образа.

Селена Гомес

Подписчики Тома Бачика высоко оценили весенний маникюр Селены Гомес.

"Она самая милая в мире. Люблю это ✅💚", "❤️❤️😍 мой любимый вид", "Все об этом 🔥. Действительно красиво, Том", — пишут фолловеры нейл-мастера, к которому обращаются Дженнифер Лопес, Никола Пельтц и другие знаменитости Голливуда.

Напомним, какой маникюр в трендах в апреле 2023 года.

Также Фокус писал о варианте идеального маникюра на весну и лето 2023 от другой звездной клиентки Тома Бачика – Дженнифер Лопес.