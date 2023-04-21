Селена Гомес продемонструвала ідеальний манікюр на весну-літо 2023 (фото)

Артистка обирає яскравий трендовий відтінок.

Related video

30-річна американська співачка Селена Гомес продемонструвала ідеальний манікюр на весну-літо 2023. Знімками своєї нової роботи для зіркової клієнтки ділиться нейл-майстер Том Бачик в Instagram.

На кінець квітня та травень 2023 зірка сцени та екрану обирає яскраве неонове покриття. Ідеальним доповненням став яскравий макіяж та вбрання Селени.

"Весняна неонова королева 💚 @selenagomez#TBT #nailsbytombachik", — прокоментував свою свіжу роботу зірковий нейл-майстер.

Варто звернути увагу на такий відтінок покриття, адже він підійде як для довгих, так і для коротких нігтів. Зокрема неоновий манікюр стане родзинкою вашого образу.

Селена Гомес

Підписники Тома Бачика високо оцінили весняний манікюр Селени Гомес.

"Вона наймиліша у світі. Люблю це ✅💚", "❤️❤️😍 мій улюблений вигляд", "Все про це 🔥. Дійсно гарно, Томе", — пишуть фоловери нейл-майстра, до якого звертаються Дженніфер Лопес, Нікола Пельтц та інші знаменитості Голлівуду.

Нагадаємо, який манікюр у трендах у квітні 2023 року.

Також Фокус писав про варіант ідеального манікюру на весну та літо 2023 від іншої зіркової клієнтки Тома Бачика — Дженніфер Лопес.