Мікрофренч і неоновий зелений. Топ 5 трендів манікюру на квітень 2023

Мода на манікюр змінюється швидко, і, хоч кожен має улюблений дизайн, завжди хочеться спробувати щось нове.

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Коли збираєшся піти на манікюр, найскладніше — це вибрати дизайн або колір лаку. Найпростіше, звичайно, звернутися до класики, але щодня з'являється стільки нових трендів, щоб було б дивно не спробувати їх.

Звичайно,у 2023 році буде популярний колір Viva Magenta, колір року за версією Pantone, тим більше, він чудовий на нігтях будь-якої довжини, так само в моді неон, трохи оновлений френч і, хоч позиції не здає тренд на нарощені довгі нігті, все частіше на руках можна помітити й короткі нігті природної форми, а не екстремальної довжини.

Насамперед, це зручний тренд, адже хоч довгі нігті ефектні, але в побуті вони не надто зручні.

Але, якщо ваш вибір — короткі нігті й домашній догляд, не варто забувати, наскільки важливе зволоження. Користуйтеся олійкою для кутикули щоразу, коли це зручно, і мажте руки кремом. Особливо проти ночі. Після зими шкірі рук потрібен особливий дбайливий догляд.

А поки Фокус зібрав топ 5 трендів манікюру на квітень 2023

Нейл-тренд "блиск для губ"

Це природне продовження тренду 2022 року, який називали "глазурованим пончиком". Вигадав його улюблений майстер манікюру Дженніфер Лопес і Селени Гомес — Том Бачик.

Нейл-тренд "блиск для губ" від Тома Бачика

Назву він отримав від тренду макіяжу, коли форму губ надавали нейтральним олівцем для губ, а потім покривали безбарвним блиском. Цей манікюр нейтральний, нюдовий, із ледь помітним блиском або мерехтінням. Саме такому відтінку віддає перевагу Гейлі Бібер.

Мікрофренч

Френч ніколи не виходив із моди. Але, на щастя, тепер це не просто манікюр, що імітує доглянуті нігті. Тепер френч може бути кумедним і чарівним, а головне —різнобарвним. Тільки у квітні 2023 його роблять ультратонким і витонченим. І найчастіше на нігтяг квадратної форми, тому що так він здається органічнішим.

Мікрофренч — у трендах

Майстри рекомендують: якщо хочете спробувати зробити мікрофренч самостійно, нанесіть лак на силіконову губку для манікюру, вдавіть кінчик нігтя в неї, щоб вийшла тонка лінія, потім зітріть надлишки за допомогою ручки для зняття лаку.

Пухирці

Випуклий дизайн нігтів став не таким монументальним, як минулого року, але все ще має право на життя.

Манікюр із бульбашками

Яскраві акценти у вигляді бульбашок і бусинок, що нагадують крихітні кулі з передбаченнями, або рельєфний ефект аури (ще одного модного тренду манікюру) прикрашають нігті зірок на кшталт Соланж Ноулз. Особливо він красивий, якщо доповнений хромовими акцентами.

Неоново-зелений

Неон увійшов у моду торік і досі з нами. По-перше, тому що ці кольори яскраві та святкові, по-друге, тому що вони здаються космічно неземними.

Неонові кольори в моді, особливо зелений

А ще неоново-зелений ніби світиться в темряві та привертає до себе увагу. Цього року очікуйте побачити неоново-зелений відтінок усюди, від сумок до підводки для очей і нігтів.

Металеві прикраси

Тренд 2000-х, коли в кінчик нігтя втягували крихітну підвіску, знову повернувся. Але тепер він став трохи складнішим. Нігті прикрашають ланцюжками, підвісками та маленькими металевими аплікаціями.

Манікюр із металевими прикрасами — у трендах

Є ймовірність, що ланцюжок недовго протримається, але пірсингу для нігтів точно можна дати другий шанс, особливо якщо дозволяє довжина нігтів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про головні тренди манікюру на березень 2023 року. Звичайно, по всьому світу в моду увійшов малиново-червоний, або пурпуровий, колір нігтів.