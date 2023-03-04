Малиново-червоний. Названий найпопулярніший колір манікюру на березень 2023

Очікувано, ним став відтінок Viva Magenta, представлений як колір цього року.

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Хоча весна тільки настала і погода ще не надто тішить, але тренди у манікюрі вже починають визначатися. Весняного настрою хочеться як у одязі, так і у манікюрі. Тож майстри манікюру назвали найпопулярніший відтінок березня 2023 року, пише Marie Claire.

Це, звичайно, Viva Magenta, саме той малиново-червоний відтінок, який представив інститут кольору Pantone.

І він відмінно підходить для манікюру, будучи соковитим і яскравим. І він чудово виглядає на нігтях будь-якої форми та довжини.

[ + – ] Модний манікюр із відтінком "Віва маджента"

Інститут кольору Pantone заявив, що колір 2023 року: Viva Magenta 18-750, це складний малиново-червоний відтінок із фіолетовим підтоном. Він не холодний і не теплий. Viva Magenta символізує щиру радість і свободу самовираження, оптимізм, наснагу та бунт. Це колір свята та різноманіття, колір енергії без агресії.

Але його описують і простіше, як колір пелюсток троянди або ягід малини.

[ + – ] Viva Magenta вже став найпопулярнішим відтінком для манікюру березня 2023

Втім, у моді залишаються всі відтінки рожевого, а також фаворит зими 2023 — відтінок Malaga Wine — колір іспанського червоного вина, який сподобався голлівудським селебріті: Дженніфер Лопес, Марго Роббі, Кайлі Дженнер і багатьом іншим.

Також у трендах томатно-червоний, пурпуровий і молочно-абрикосовий.

А якщо вам таки захочеться поєднувати "мадженту" з іншими кольорами, то найкраще підійде: рожевий, помаранчевий, чорний, густий синій і жовтий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпопулярніші відтінки лаку для манікюру на весну загалом і березень 2023 року зокрема. Якщо вам не до смаку яскраві кольори, то у трендах також нюд, лате з молоком та чарівний манікюр Русалочки.