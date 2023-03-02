Нігті русалки та "земляні" кольори. Топ-3 головних трендів манікюру на березень 2023

На вулиці ще холодно, але в повітрі вже весна, отже, саме час робити модний манікюр.

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За календарем вже прийшла весна і хоча на нас ще чекають холоди та погана погода, але чому б не визначитися з головними модними трендами манікюру на березень і не порадувати себе яскравим весняним відтінком.

Головними трендами манікюру на березень 2023 називають чистоту та простоту. Довгі, прикрашені дизайном нігті минулих років поступаються місцем природному одноколірному манікюру. Від класичних пастельних тонів до манікюру русалки це весняні тренди для дизайну нігтів, які можна використовувати для наступного візиту до майстра, пише Marie Claire.

Нігті русалки

Манікюр Русалочки, нігті русалки, або Mermaidcore, також відомий як бьюті-тренд, що захопив TikTok, буде переведений на нігті цієї весни. Подумайте про мерехтливі нюдові відтінки, що нагадують морські черепашки, блідих пастельних тонах і прозорому топі з блискітками і гліттером, що нагадує морські глибини.

[ + – ] Манікюр, що переливається з гліттером і блискітками — модний манікюр Русалочки

Щоб отримати манікюр Русалочки, просто нанесіть топ із гліттером, або блискітками, що нагадують луску на будь-який відтінок синього чи блакитного. Також хороший білий колір з голографічним блиском, що переливається.

Віва пурпуровий

Цього року відтінок Barbiecore нікуди не подінеться. Насправді популярність цього відтінку зростатиме ще більше, якщо вірити звіту про колірні тенденції весни 2023 року.

[ + – ] пурпуровий і всі відтінки рожевого у трендах

Але оскільки кольором 2023 року Pantone оголосив Viva Magenta, цей відтінок пурпурового безперечно буде в тренді. Але також у трендах будуть відтінки рожевого, фуксії та навіть ніжно-рожевого.

Ванільний латте

Назвіть це значним захопленням чистотою природного макіяжу, але у березні 2023 року всюди царюватиме нюдовий манікюр. Голлівудські майстри називають цей тренд "ванільним латте" і кажуть, що він надає нігтям "дорогий вигляд".

[ + – ] Ванільний латте — наймодніший колір цієї весни

Нігті кольору ванільного латте — це тренд, який підкреслює природну красу доглянутих рук. Бежевий, невловимо-рожевий і навіть блідо-ліловий – усі ці відтінки підійдуть любителям елегантного мінімалізму.

"Земляні" кольори

Зелений, колір охри, і всі відтінки коричневого – у трендах. Вони відмінно підходять під будь-який тон шкіри і поєднуються з будь-чим у вашому гардеробі.

[ + – ] Земляні відтінки та зелений манікюр у трендах березня 2023 року

Особливо майстри впевнені у відтінках зеленого. Це колір відродження та оновлення і він дуже весняний. Зазвичай його рідко побачиш на нігтях, але березень 2023 — саме час, щоб його спробувати.

Красиві пастельні тони

Пастельні тони підходять для весни, як темні, похмурі кольори для зими. Є щось у блідих райдужних відтінках, щоб підняти нам настрій після зимової хандри.

[ + – ] Пастельні кольори у тренді

Світло-зелені, лавандові, ніжно-блакитні, ніби розбавлені молоком та ніжно-рожеві. Особливу популярність майстри прогнозують м'ятно-пастельному відтінку лаку для нігтів та пастельно-жовтому.

Нагадаємо, раніше ідеальний весняний манікюр демонструвала Нікола Пельтц. Вона віддала перевагу саме нюдовому манікюру, який став одним з найпопулярніших під кінець зими і на початку весни 2023 року.