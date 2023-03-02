Ногти русалки и "земляные" цвета. Топ-3 главных трендов маникюра на март 2023

На улице еще холодно, но в воздухе витает весна, а значит, самое время делать модный маникюр.

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По календарю уже наступила весна и хотя нас еще ждут холода и плохая погода, но почему бы не определиться с главными модными трендами маникюра на март и не порадовать себя ярким весенним оттенком.

Главными трендами маникюра на март 2023 называют чистоту и простоту. Длинные, украшенные дизайном ногти прошлых лет уступают место естественному одноцветному маникюру. От классических пастельных тонов до маникюра русалки — это весенние тренды для дизайна ногтей, которые можно использовать для следующего визита к мастеру, пишет Marie Claire.

Ногти русалки

Маникюр Русалочки, ногти русалки, или Mermaidcore, также известный как бьюти-тренд, захвативший TikTok, будет переведен на ногти этой весной. Подумайте о мерцающих нюдовых оттенках, напоминающих морские ракушки, бледных пастельных тонах и прозрачном топе с блестками и глиттером, напоминающем морские глубины.

[ + – ] Переливающийся маникюр с глиттером и блестками - модный маникюр Русалочки

Чтобы получить маникюр Русалочки, просто нанесите топ с глиттером, или блестками, напоминающими чешую на любой оттенок синего, или голубого. Также хорош белый цвет с переливающимся голографическим блеском.

Вива пурпурный

В этом году оттенок Barbiecore никуда не денется. На самом деле, популярность этого оттенка будет расти еще больше, если верить отчету о цветовых тенденциях весны 2023 года.

[ + – ] пурпурный и все оттенки розового в трендах

Но так как цветом 2023 года Pantone объявил Viva Magenta, этот оттенок пурпурного определенно будет в тренде. Но также в трендах будут оттенки розового, фуксии и даже нежно-розовый.

Ванильный латте

Назовите это повальным увлечением чистотой естественного макияжа, но в марте 2023 повсюду будет царствовать нюдовый маникюр. Голливудские мастера называют этот тренд "ванильным латте" и говорят, что он придает ногтям "дорогой вид".

[ + – ] Ванильный латте - самый модный цвет этой весны

Ногти цвета ванильного латте — это тот тренд, который подчеркивает естественную красоту ухоженных рук. Бежевый, неуловимо-розовый и даже бледно-лиловый – все эти оттенки подойдут любителям элегантного минимализма.

"Земляные" цвета

Мшисто-зеленый, цвет охры, и все оттенки коричневого – в трендах. Они отлично подходят под любой тон кожи и сочетаются с чем угодно в вашем гардеробе.

[ + – ] Земляные оттенки и зеленый маникюр в трендах марта 2023

Особенно мастера уверены в оттенках зеленого. Это цвет возрождения и обновления и он очень весенний. Обычно его редко увидишь на ногтях, но март 2023 – самое время чтобы его попробовать.

Красивые пастельные тона

Пастельные тона подходят для весны, как темные, угрюмые цвета для зимы. Есть что-то в бледных радужных оттенках, чтобы поднять нам настроение после зимней хандры.

[ + – ] Пастельные цвета в тренде

Светло-зеленые, лавандовые, нежно-голубые, будто разбавленные молоком и нежно-розовые. Особенную популярность мастера прогнозируют мятно-пастельному оттенку лака для ногтей и пастельно-желтому.

Напомним, ранее идеальный весенний маникюр демонстрировала Никола Пельтц. Она предпочла именно нюдовый маникюр, который стал одним из самых популярных под конец зимы и в начале весны 2023.