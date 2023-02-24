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Стиль жизни

Никола Пельтц продемонстрировала нежный маникюр на весну 2023 (фото)

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Фото: Getty Images

Звезда экрана и соцсетей сделала ставку на нейтральные оттенки.

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28-летняя американская актриса Никола Пельтц показала нежный вариант маникюра на весну 2023 года. Снимком своей новой работы для жены Бруклина Бекхэма делится голливудский нейл-мастер Том Бачик.

Специалист предлагает обратить внимание на нюдовые оттенки, отказавшись от использования дизайнов и камней. Бачик также делает акцент на форму ногтей – миндаль. Прекрасным дополнением к свежему маникюру Николы Пельтц стало роскошное кольцо на ее левой руке.

Нежно-розовый маникюр – отличная альтернатива тренду на "голые ногти", когда женщины вообще отказываются от покрытия.

"Блеск для губ 💅🏻 Вызывающий, но шикарный #nailsbytombachik #TBT @nicolaannepeltzbeckham", — отметил знаменитый нейл-мастер.

Новый маникюр Николы Пельтц

Клиентами Тома Бачика становятся самые известные звезды современности. К знаменитому специалисту часто обращаются Дженнифер Лопес, Селена Гомес, Никола Пельтц, Оливия Родриго.

Нейл-мастер владеет салонами в Нью-Йорке и постоянно демонстрирует свои работы в соцсетях, чем задает тренды на покрытие ногтей.

Напомним, тем временем подруга Николы Селена Гомес выбирает яркие цветочные варианты дизайна свежего маникюра.

Также Фокус писал о предыдущем маникюре Николы Пельтц, который ей сделал муж Бруклин Бекхэм.