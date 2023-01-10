Никола Пельтц показала, как Бруклин Бекхэм сделал ей маникюр (фото)

Накануне звезда экрана отметила 28-й день рождения.

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28-летняя американская актриса Никола Пельтц показала, как Бруклин Бекхэм делает ей маникюр. Милым видео она поделилась в своем Instagram.

В ролике первенец Виктории и Дэвида Бекхэмов попробовал себя в роли мастера маникюра и бережно приклеивал к натуральным коротким ногтям Николы накладные типы розового цвета.

"Балуйте девушек!", — отметила жена Бруклина Бекхэма.

[ + – ] Бруклин Бекхэм сделал маникюр своей жене

Бруклин Бекхэм и американская звезда экрана поженились весной 2022 года, несмотря на то, что предложение своей возлюбленной старший сын Бекхэмов сделал летом 2020.

Церемония прошла на территории роскошного поместья отца невесты, американского миллиардера и промышленника Нельсона Пельтца. И после этого Бруклин взял фамилию своей жены и окончательно перебрался в США.

На фоне этого в Сети начали распространяться слухи о ссорах матери и жены Бруклина Бекхэма. А первопричиной стала ситуация, когда Никола не захотела надеть свадебное платье бренда британской дизайнера.

Напомним, Селена Гомес познакомила свою 9-летнюю сестру с Николой Пельтц и Бруклином Бекхэмом.

Также Фокус писал о поздравлении Николы Пельтц с днем рождения от Виктории Бекхэм на фоне слухов об их ссорах.