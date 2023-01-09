После слухов о ссорах. Виктория Бекхэм поздравила Николу Пельтц с днем рождения (фото)
Звездная свекровь выложила семейный снимок со своей невесткой на кухне.
48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поздравила свою невестку Николу Пельтц с 28-м днем рождения. Семейным снимком многодетная мама поделилась в своем Instagram с 30,5 млн подписчиков.
На фото мама и жена Бруклина Бекхэма сидят за столом на кухне и улыбаются.
"С днем рождения @NicolaAnnePeltzBeckham 💗 Надеюсь, у тебя отличный день!!!" – подписала поздравление британская знаменитость.
Именинница практически сразу ответила звездной свекрови в комментариях: "Большое спасибо! 💖💖💖".
Тем временем отец Бруклина, легендарный футболист Дэвид Бекхэм, также поздравил невестку в своих соцсетях.
Он выложил забавное фото именинницы с листом и написал несколько теплых пожеланий.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 года после двух лет ожиданий из-за карантинов. После роскошной церемонии узаконивания своих отношений пара окончательно перебралась в США, откуда родом 28-летняя актриса. После свадьбы старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов взял фамилию жены и редко посещает родственников в Европе.
Ранее в Сети активно обсуждали ссоры между Николой Пельтц и ее звездной свекровью. В частности, потому, что девушка не выбрала свадебное платье бренда Виктории Бекхэм в важный день. Несмотря на это, в интервью и Никола, и Бруклин отрицали домыслы о недоразумениях в семье.
Напомним, первенец Бекхэмов прокомментировал слухи о ссорах своей мамы и жены.
Также Фокус писал об истории начала романтических отношений Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.