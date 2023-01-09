Після чуток про сварки. Вікторія Бекхем привітала Ніколу Пельтц з днем народження (фото)

Зіркова свекруха виклала сімейний знімок зі своєю невісткою на кухні.

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48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем привітала свою невістку Ніколу Пельтц з 28-м днем народження. Сімейним знімком багатодітна мама поділилася у своєму Instagram з 30,5 млн підписників.

На фото мама та дружина Брукліна Бекхема сидять на столом на кухні та посміхаються.

"З днем народження @NicolaAnnePeltzBeckham 💗 Сподіваюся, у тебе чудовий день!!!" — підписала привітання британська знаменитість.

Іменинниця практично одразу відповіла зірковій свекрусі в коментарях: "Дуже дякую! 💖💖💖".

[ + – ] Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц

Тим часом батько Брукліна, легендарний футболіст Девід Бекхем, також привітав невістку у своїх соцмережах.

Він виклав кумедне фото іменинниці з листком та написав кілька теплих побажань.

[ + – ] Девід Бекхем привітав Ніколу Пельтц з днем народження

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022 після двох років очікувань через карантини. Після розкішної церемонії узаконення своїх стосунків пара остаточно перебралася у США, звідки родом 28-річна акторка. Також після весілля старший син Вікторії та Девіда Бекхемів взяв прізвище дружини та рідко відвідує родичів у Європі.

Раніше у мережі активно обговорювали сварки між Ніколою Пельтц та її зірковою свекрухою. Зокрема через те, що дівчина не обрала весільну сукню бренду Вікторії Бекхем у важливий день. Попри це, в інтерв'ю і Нікола, і Бруклін заперечували домисли про непорозуміння в родині.

Нагадаємо, первісток Бекхемів прокоментував чутки про сварки своєї мами та дружини.

Також Фокус писав про історію початку романтичних стосунків Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.