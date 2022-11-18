Бруклін Бекхем прокоментував сварки Ніколи Пельтц та Вікторії Бекхем

Як відомо, першопричиною непорозумінь між головними жінками в житті Брукліна стала весільна сукня.

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23-річний фотограф та кулінар Бруклін Бекхем прокоментував чутки про сварки в його родині. Про це пише Нello Мagazine.

У новому інтерв'ю первісток зіркового подружжя, Девіда і Вікторії Бекхемів, заявив, що його дружина та мама в хороших стосунках, попри домисли преси.

"Люди люблять писати всяку маячню. Вони пишуть, тому що це всі обговорюють", — зазначив Бруклін Бекхем.

За словами фотографа, його кохана не змушує його залишатися на Різдво у Лос-Анджелесі, про що раніше писали у мережі.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Бруклін Бекхем та 27-річна акторка Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022 після двох років очікувань, адже пропозицію своїй коханій син Бекхемів зробив ще влітку 2020.

Розкішне весілля пройшло в маєтку батька акторки, американського мільярдера та промисловика Нельсона Пельтца. Проте у важливий день дівчина не захотіла надягнути весільну сукню від бренду своєї зіркової свекрухи. Як відомо, це і стало першопричиною сварок між жінками.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Після весілля старший син Вікторії та Девіда Бекхема переїхав у США та практично не з'являється на важливих родинних подіях, включаючи дні народження батьків.

Нагадаємо, Нікола Пельтц також коментувала свій конфлікт з Вікторією Бекхем.

Раніше Фокус писав про відсутність Брукліна під час чергового виходу родини Бекхем у світ.