Нікола Пельтц розповіла про конфлікт з Вікторією Бекхем

Зокрема дружина Брукліна Бекхема пригадала історію з весільною сукнею.

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27-річна американська акторка Нікола Пельтц відверто розповіла про конфлікт зі своєю свекрухою Вікторією Бекхем. Про це пише The Times.

Донька мільярдера Нельсона Пельтца зізналася, що прихильники багато що перекручують у їхній історії.

"Жодна родина не ідеальна. Але це не ворогування! Я постійно бачу це слово, коли говорять про нас… Вони щось почули і тепер називають це ворогуванням", — зазначила зірка екранів та соцмереж.

[ + – ] Нікола Пельтц Фото: Instagram

Зокрема акторка пригадала скандальний випадок з її весільною сукнею. У найважливіший день вона надягнула наряд від Valentino, попри те, що свекруха хотіла одягнути дружину сина у сукню свого бренду. Саме після цього інциденту розпочалися домисли у мережі про непорозуміння між жінками.

"Я думаю, що все це почалося з цього, я вже говорила про це раніше. У підсумку я не надягнула сукню, зшиту Вікторією. Проте справжня правда в тому, що я дуже хотіла її надягнути. Я думала, що буде чудово, якщо мама Брукліна створить її для мене… Проте цього не відбулося", — відверто розповіла кохана первістка Бекхемів.

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем у день весілля Фото: nicolaannepeltzbeckham

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц узаконили свої стосунки у квітні 2022 на березі океану у Палм-Біч. Після цього подружжя переїхало жити у США.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем розплакалася через Ніколу Пельтц.

Також Фокус писав про привітання Ніколи Пельтц від Брукліна Бекхема з річницею їхніх стосунків.