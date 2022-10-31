Бруклін Бекхем привітав Ніколу Пельтц із річницею, показавши її оголеною

Подружжя відзначає 3 роки з дня початку їхніх стосунків.

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У річницю стосунків Бруклін Бекхем поділився з фоловерами пікантним фото своєї дружини Ніколи Пельтц-Бекхем.

"Не можу повірити, що минуло 3 роки, мені здається, що я знаю тебе все своє життя. З ювілеєм мою другу половину, мого кращого друга та мою чудову дружину, я не зміг би прожити це життя без тебе ❤️❤️", — написав Бруклін в Instagram.

Зворушливий підпис доповнює чорно-біла фотографія, на якій зображена пара. Нікола позує топлес, прикриваючи груди руками, а Бруклін у чорних шортах фотографує свою дружину.

[ + – ] Бруклін Бекхем ч Нікола Пельтц

Також у каруселі шанувальники пари можуть побачити ще дві фотографії Брукліна та Ніколи.

Нагадаємо, закохані одружилися 9 квітня 2022 року в розкішному сімейному маєтку батька Ніколи.

[ + – ] Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

Фокус писав, що 23-річний Бруклін Бекхем не втомлюється демонструвати любов до своєї дружини Ніколи Пельтц і зробив тату зі своєю весільною клятвою на руці.