Карла Бруні привітала з річницею Ніколя Саркозі (фото)

Колишня перша леді Франції отримала в подарунок букет червоних троянд. Вони із Саркозі познайомилися 17 років тому.

Французька співачка та модель Карла Бруні привітала з річницею свого чоловіка Ніколя Саркозі. Кадрами з коханим знаменитість італійського походження поділилася в Instagram.

"17 років тому цього дня, коли ми зустрілися з моїм коханим…. @nicolassarkozy. Дякую життю за те, що подарувало нам цю неймовірну любов…" — написала Карла Бруні.

Зокрема, співачка показала фото з експрезидентом Франції та його подарунок на річницю. Карла отримала букет червоних троянд та конверт, на якому писало її імʼя.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі

Саркозі та Бруні одружилися у 2008 році після розлучення політика із Сесілією Сіґанер-Альбеніс.

У грудні 2007 року сайт французького тижневика L'Express оприлюднив фотографії майбутньої першої леді Франції в компанії щойно розлученого президента, що мало гучний розголос у ЗМІ. Пара провела разом різдвяну відпустку в Єгипті та Йорданії. Вони одружилися в Єлисейському палаці.

Пара стала батьками доньки Джулії. Також у Карли та Ніколя є діти від попередніх союзів.

Нагадаємо, Карла Бруні відвідала Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про доньку Карли Бруні та Ніколя Саркозі.