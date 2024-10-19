Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Карла Бруні показала рідкісні кадри доньки від Ніколя Саркозі (фото)

Донька Карли Бруні та Ніколя Саркозі, джулія саркозі, карла бруні та ніколя саркозі діти, карла бруні діти
Фото: Carla Bruni/Instagram | Донька Карли Бруні та Ніколя Саркозі

Джулія стала першою спільною дитиною експрезидента Франції та його дружини. Дівчинка народилася у 2011 році.

Related video

56-річна французька співачка та модель Карла Бруні привітала з 13-м днем народження доньку Джулію. Рідкісними кадрами спадкоємиці знаменитість поділилася в Instagram.

"Рівно 13 років тому, о 7:10 за паризьким часом, народилася ти, моя Джуліє. Твоя солодкість, доброта, краса і шалений шарм зачарували усю сім'ю. Благословенна бути твоєю мамою… З днем народження, моя донечко, моє чудо. Дякую за все це щастя", — написала Карла.

Зокрема, колишня перша леді Франції показала фото іменинниці з конем.

Донька Карли Бруні та Ніколя Саркозі

Джулія — донька експрезидента Франції Ніколя Саркозі та його третьої дружини.

Саркозі та Карла Бруні одружилися у 2008 році після розлучення політика із Сесілією Сіґанер-Альбеніс.

У грудні 2007 року сайт французького тижневика L'Express оприлюднив фотографії Карли Бруні в компанії щойно розлученого президента Франції, що мало гучний розголос у ЗМІ. Пара провела разом різдвяну відпустку в Єгипті та Йорданії. Вони одружилися в Єлисейському палаці в присутності лише найближчих родичів та друзів.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі Fullscreen
Карла Бруні та Ніколя Саркозі
Фото: Getty Images

Джулія стала першою спільною дитиною подружжя. У Саркозі та Бруні на той момент уже були діти від попередніх шлюбів.

У Бруні є син Орельєн, який народився від філософа Рафаеля Ентовена. До шлюбу з Карлою Саркозі був одружений двічі. У нього є троє синів: П'єр, Жан та Луї.

Нагадаємо, Карла Бруні відвідала Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про появу Карли Бруні на шоу Victoria's Secret 2024.