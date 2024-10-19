Карла Бруні показала рідкісні кадри доньки від Ніколя Саркозі (фото)

Джулія стала першою спільною дитиною експрезидента Франції та його дружини. Дівчинка народилася у 2011 році.

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56-річна французька співачка та модель Карла Бруні привітала з 13-м днем народження доньку Джулію. Рідкісними кадрами спадкоємиці знаменитість поділилася в Instagram.

"Рівно 13 років тому, о 7:10 за паризьким часом, народилася ти, моя Джуліє. Твоя солодкість, доброта, краса і шалений шарм зачарували усю сім'ю. Благословенна бути твоєю мамою… З днем народження, моя донечко, моє чудо. Дякую за все це щастя", — написала Карла.

Зокрема, колишня перша леді Франції показала фото іменинниці з конем.

Донька Карли Бруні та Ніколя Саркозі

Джулія — донька експрезидента Франції Ніколя Саркозі та його третьої дружини.

Саркозі та Карла Бруні одружилися у 2008 році після розлучення політика із Сесілією Сіґанер-Альбеніс.

У грудні 2007 року сайт французького тижневика L'Express оприлюднив фотографії Карли Бруні в компанії щойно розлученого президента Франції, що мало гучний розголос у ЗМІ. Пара провела разом різдвяну відпустку в Єгипті та Йорданії. Вони одружилися в Єлисейському палаці в присутності лише найближчих родичів та друзів.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі Фото: Getty Images

Джулія стала першою спільною дитиною подружжя. У Саркозі та Бруні на той момент уже були діти від попередніх шлюбів.

У Бруні є син Орельєн, який народився від філософа Рафаеля Ентовена. До шлюбу з Карлою Саркозі був одружений двічі. У нього є троє синів: П'єр, Жан та Луї.

Нагадаємо, Карла Бруні відвідала Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про появу Карли Бруні на шоу Victoria's Secret 2024.